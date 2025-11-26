Eργατικό δυστύχημα στον Πειραιά: Επτά προσαγωγές από το συνεργείο του ΗΣΑΠ για τον θάνατο του τεχνίτη

Σε επτά προσαγωγές από το συνεργείο του ΗΣΑΠ, προχώρησαν οι Αρχές στον Πειραιά για το εργατικό δυστύχημα με θύμα υπάλληλο αρχιτεχνίτη.

Το τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26.11.25) σε επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά, όταν ένας τεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχάνημα.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού της ΣΤΑ.ΣΥ., επήλθε κατά τη διάρκεια εργασιών, όπως έκανε γνωστό η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi