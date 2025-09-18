Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

Τραγικό εργατικό δυστύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ένας 35χρονος εργαζόμενος στην περιοχή της Ευκαρπίας, έχασε τη ζωή του, όταν καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης, λίγο μετά τις 11:30.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.

newsbomb.gr

18 Σεπ 2025

Ετικέτες: εργατικο δυστυχημα, Θεσσαλονικη

