Εργατικό ατύχημα στα Φάρσαλα: Γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο σε εκκοκκιστήριο

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε λίγο νωρίτερα μια 51χρονη γυναίκα από τα Φάρσαλα, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο.

Η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο, κατά τη διάρκεια της εργασία της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.

Στο χώρο του εκκοκκιστηρίου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων , το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο ΓΝΛ όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για να σταματήσουν οι γιατροί την αιμορραγία από το τραυματισμένο χέρι της.

Πηγή: ertnews.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi