Εργατικό ατύχημα στα Φάρσαλα: Γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο σε εκκοκκιστήριο

Εργατικό ατύχημα στα Φάρσαλα: Γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο σε εκκοκκιστήριο
Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε λίγο νωρίτερα μια 51χρονη γυναίκα από τα Φάρσαλα, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο.

 

Η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο, κατά τη διάρκεια της εργασία της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.

Στο χώρο του εκκοκκιστηρίου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων , το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο ΓΝΛ όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για να σταματήσουν οι γιατροί την αιμορραγία από το τραυματισμένο χέρι της.

Πηγή: ertnews.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη οι Αρχές - Στο στόχαστρο ένα ακόμα άτομο

Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη οι Αρχές - Στο στόχαστρο ένα ακόμα άτομο

Σφίγγει ο κλοίος γύρω από τον δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και τον 55χρονο επιστάτη του

12 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, γυναίκα, εργατικό ατύχημα, ΦΑΡΣΑΛΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;