Εργαστήριο δεξιοτήτων από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην έκθεση Philoxenia – Hotelia 2025,

Εργαστήριο δεξιοτήτων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην έκθεση Philoxenia – Hotelia 2025 στο πλαίσιο του έργου HERIT ADAPT, παρουσιάζει δράσεις για βιώσιμο τουρισμό, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτιστική κληρονομιά.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως επικεφαλής εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου HERIT ADAPT (HERItage and territory resilience through sustainable Tourism, climate change ADAPtation and ciTizen engagement), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Euro-MED, συμμετέχει στην έκθεση Philoxenia – Hotelia 2025, η οποία πραγματοποιείται από τις 14 έως 16 Νοεμβρίου 2025 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα παρουσιάσει τις καινοτόμες δράσεις του έργου για τον βιώσιμο τουρισμό, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην τοπική ανάπτυξη. Στο χώρο του περιπτέρου θα φιλοξενείται μικρή έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, που αναδεικνύει τη μοναδική αρχιτεκτονική του, το φυσικό του περιβάλλον και τις ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου HERIT ADAPT. Η έκθεση προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά ένα εμβληματικό μνημείο της Δυτικής Ελλάδας και να κατανοήσει τον ρόλο του στη σύνδεση πολιτισμού, τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμμετοχής, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο δεξιοτήτων (skills workshop) με τίτλο «Πολιτισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμος Τουρισμός – Εργαλεία και δεξιότητες για το μέλλον», το οποίο θα εστιάσει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για επαγγελματίες του τουρισμού, στελέχη φορέων πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το έργο HERIT ADAPT

Το HERIT ADAPT, διάρκειας 33 μηνών (1/1/2024 – 30/9/2026) και με προϋπολογισμό περίπου 2.998.740 ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας τουριστικών περιοχών μέσα από τη βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Η υλοποίησή του βασίζεται στη δημιουργία Διατομεακών Εδαφικών Ομάδων Εργασίας (Territorial Working Groups), οι οποίες με τη μέθοδο της συν-δημιουργίας (co-creation) αναπτύσσουν ένα Μοντέλο Βιώσιμου Τουρισμού (Sustainable Tourism Model) που δοκιμάζεται πιλοτικά σε 8 διαφορετικές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η πιλοτική περιοχή της Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως μία από τις πιλοτικές περιοχές του έργου, εστιάζοντας στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στη Βασσέα – Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Στο πλαίσιο του έργου έχει ολοκληρωθεί ψηφιοποίηση υψηλής ανάλυσης και δημιουργία 3D μοντέλου του μνημείου, το οποίο συμβάλλει τόσο στη συντήρηση και αποκατάσταση

του ιστορικού χώρου όσο και στην ενίσχυση της τουριστικής προβολής της περιοχής.

Το εργαστήριο δεξιοτήτων στη Philoxenia 2025

Η Περιφέρεια οργανώνει το εργαστήριο δεξιοτήτων την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 το πρωϊ, με στόχο:

την ανάδειξη εργαλείων και πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος,

την ενίσχυση των δεξιοτήτων επαγγελματιών του τουρισμού και της πολιτιστικής διαχείρισης,

την προώθηση του διαλόγου μεταξύ φορέων για τη σύνδεση του πολιτισμού με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Προοπτικές και μηνύματα

Μέσα από τη συμμετοχή της στη Philoxenia – Hotelia 2025, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιδιώκει:

να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πόρου για τον βιώσιμο τουρισμό,

να ενισχύσει τη συνεργασία με φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς του τουρισμού και του πολιτισμού,

να προωθήσει την εξωστρέφεια και τις στρατηγικές καινοτομίας της Περιφέρειας για μια ανθεκτική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Με τη διοργάνωση του εργαστηρίου δεξιοτήτων και την προβολή του έργου HERIT ADAPT στην έκθεση Philoxenia – Hotelia 2025, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως φορέα εξωστρέφειας, καινοτομίας και συνεργασίας, προβάλλοντας το όραμά της για μια Περιφέρεια που τιμά το παρελθόν της και επενδύει με σχέδιο στο μέλλον.

Η αφίσα: