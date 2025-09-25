Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»: Συμμετοχή σε δράση καθαρισμού στην Τουρλίδα και την Αγία Τριάδα

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», Νομού Αιτωλ/νίας, Μεσολόγγι-Αγρίνιο, για άτομα με νοητική αναπηρία, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, συμμετείχε σε μια πολύ σπουδαία δράση καθαρισμού στην Τουρλίδα και την Αγία Τριάδα

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α) και τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, με εκπρόσωπο την κυρία Μαλβίνα Καρανίκα, μία ομάδα εκπαιδευομένων νέων μας και με τη συνοδεία εργαζομένων, συμμετείχαν σε δράση καθαρισμού από σκουπίδια των ακτών της Τουρλίδας και της Αγίας Τριάδας στο Μεσολόγγι.

Οι νέοι μας συμμετείχαν με χαρά και συνεργάστηκαν άψογα στη δράση αυτή, δεδομένου ότι το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», από την αρχή της λειτουργίας του, καλλιέργησε μέσω της εκπαίδευσης την οικολογική συνείδηση στους εκπαιδευομένους νέους μας αλλά και τη συμμετοχή τους σε πάρα πολλές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ευχαριστούμε θερμότατα όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς για τη δράση αυτή και πάντα προσβλέπουμε σε τέτοιες συνεργασίες που ενδυναμώνουν τους νέους μας και ευαισθητοποιούν την κοινωνία.

Με ιδιαίτερη τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Μεσολόγγι - Αγρίνιο