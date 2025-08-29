Εργασιακό νομοσχέδιο: Τα «ψέματα της Κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το εργασιακό νομοσχέδιο, με τα συνδικάτα να μιλούν για «μεσαίωνα». Τα «ψέματα της Κυβέρνησης» εξηγεί στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου, Κώστας Παπακωνσταντίνου.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσίασε τις βασικές αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με την παρουσίαση, κινείται σε οκτώ «άξονες», εισάγει νέα δεδομένα στο χρόνο απασχόλησης, στις υπερωρίες και στη διαδικασία πρόσληψης, δεδομένα όμως που ήδη έχουν προκαλέσει συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις!

Οι αλλαγές που έχουν φέρει δυσαρέσκεια σχετίζονται με την δυνατότητα απασχόλησης έως και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, με την προϋπόθεση ότι θα μεσολαβούν τουλάχιστον 11 ώρες ανάπαυσης μεταξύ των βαρδιών. Επίσης, το ετήσιο όριο υπερωριών ορίζεται στις 150 ώρες, για την 9η ώρα εργασίας θα ισχύει προσαύξηση 20% στον μισθό, ενώ από τη 10η έως και τη 13η ώρα η προσαύξηση θα φτάνει το 40%.

Εισάγεται ακόμη η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας με δεκάωρο ωράριο, σε ετήσια βάση, ρύθμιση που αφορά κυρίως γονείς. Οι υπερωρίες σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας θα αμείβονται με προσαύξηση 40% στο ωρομίσθιο, ενώ τέλος, θεσπίζεται η δυνατότητα πραγματοποίησης προσλήψεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ακόμη και μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου Κώστας Παπακωνσταντίνου μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου χαρακτηρίζοντάς το τερατούργημα.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου, αναλύοντας τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο, τόνισε μεταξύ άλλων: «το καλάθι της ΔΕΘ που διαφημίζει η κυβέρνηση, ήδη έχει ανακοινωθεί ότι περιέχει μέτρα που συνιστούν μια ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία μάλιστα βαφτίζονται ως μέτρα για την «προστασία» μας.

Κορυφαίο παράδειγμα το νομοσχέδιο για την 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Οι κυβερνητικές αθλιότητες περί «δίκαιης εργασίας για όλους» και «στήριξης στους εργαζόμενους» δεν μπορούν να κρύψουν ότι μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεσαίωνα.

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι και η μεγαλοεργοδοσία τρίβουν τα χέρια τους, καθώς όπως αποδεικνύεται και από τις τοποθετήσεις τους, έρχεται να υλοποιήσει μια από τις μεγαλύτερες απαιτήσεις τους, τη δουλειά ήλιο με ήλιο, ώστε να αυγατίσουν τα κέρδη τους.

Η κυβέρνηση λέει ψέματα:

Ψέμα 1ο: ισχυρίζεται ότι δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να δουλεύουν 13ωρες “αν το θέλουν”. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση αντί να αυξάνει τους μισθούς και να μειώνει τον χρόνο εργασίας, τους εξαναγκάζει να δουλεύουν ατελείωτες ώρες για ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Ψέμα 2ο: ισχυρίζεται ότι απαιτείται συμφωνία του εργαζόμενου για τις αλλαγές στο ωράριο και ότι τους προστατεύει από τις απολύσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι με αυτή την εργασιακή ανασφάλεια και τους χαμηλούς μισθούς, η εργοδοτική τρομοκρατία θεριεύει. Ο εργαζόμενος δε θα μπορεί να αρνηθεί υπό τον φόβο της απόλυσης, ενώ οι εργοδότες θα επικαλούνται άλλους λόγους για να απολύουν με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ψέμα 3ο: ισχυρίζεται ότι παίρνει μέτρα ενάντια στα εργατικά ατυχήματα. Με 13 ώρες δουλειά την ημέρα καθώς και 78 ώρες και 6 ήμερες δουλειά την εβδομάδα, τα εργατικά ατυχήματα, οι νεκροί θα πολλαπλασιαστούν. Με χαρακτηριστικά τα παραδείγματα στο νομό μας το τελευταίο διάστημα, με τους 3 συναδέλφους νεκρούς στις κατασκευές και έναν σοβαρά τραυματισμένο σε επιχείρηση πλαστικών στο Αγρίνιο.

Ψέμα 4ο: ισχυρίζεται ότι με την τετραήμερη – δεκάωρη εργασία και τις απλήρωτες υπερωρίες οι γονείς θα αφιερώνουν μια ημέρα εξ ολοκλήρου στα παιδιά τους. Μόνο ένας νοσηρός εγκέφαλος μπορεί να ισχυριστεί ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη τους γονείς μια φορά την εβδομάδα και όχι κάθε ημέρα. Άλλωστε καταργώντας τις καλοκαιρινές άδειες (συνεχές δεκαήμερο) αφαιρούν κάθε δυνατότητα στους γονείς να κάνουν ακόμα και διακοπές με τα παιδιά τους.

Αυτή είναι η περιβόητη «ευρωπαϊκή κανονικότητα» και το «κράτος δικαίου» για το οποίο μιλούν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα δηλαδή που έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει όλους τους αντεργατικούς νόμους των τελευταίων 15 ετών. Αυτές είναι οι περίφημες οδηγίες της Ε.Ε. που προβλέπουν μονάχα τη μεσολάβηση 11 ωρών ανάμεσα στις δύο βάρδιες, δηλαδή τη δουλειά για 13 ώρες την ημέρα.

Προκαλεί το κοινό λαϊκό αίσθημα η στάση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που θυμήθηκαν τώρα την κατάργηση του 8ωρου. Είναι συνένοχοι. Είναι αυτοί που εφάρμοσαν το νόμο Βρούτση – Αχτσιόγλου, που μαζί με τη ΝΔ κατάργησαν τον 13ο και 14ο μισθό των δημοσίων υπάλληλων και αντίστοιχα τη 13η και 14η σύνταξη.

Αυτοί που έψαχναν να βρουν τα θετικά στο Νόμο Χατζηδάκη ψηφίζοντας το ΠΑΣΟΚ το 70% των άρθρων και ο ΣΥΡΙΖΑ το 50% εκείνου του νομοσχεδίου. Αυτοί που απέναντι στο νόμο Γεωργιάδη έβαλαν πλάτη κατευθύνοντας τους ανθρώπους τους στο συνδικαλιστικό κίνημα να καταψηφίσουν εκείνη την απεργία.

Ταυτόχρονα, άλλο ένα μέτρο υπέρ της «προστασίας» μας, που διαφημίζει η κυβέρνηση είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που όμως έχει κυλήσει πολύ νερό στ’ αυλάκι και πλέον υπάρχει πείρα και μάλιστα αρνητική.

Λέει η κυβέρνηση λοιπόν ότι πλέον «ο επιπλέον χρόνος εργασίας αμείβεται» (που βέβαια έμμεσα δείχνει ότι μέχρι τώρα δεν αμείβονταν): Η πραγματικότητα για τους εργαζόμενους είναι τελείως διαφορετική, με το 65% να δηλώνει ότι είτε δεν αμείβεται καθόλου (49%), είτε αμείβεται μερικώς (16%) για την υπερεργασία!

Επίσης, παρά την «καταγραφή», τελικά το 57% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν είχε καμία αύξηση στο ύψος του μισθού του μέσα στο 2024. Επίσης, το 52% δηλώνει ότι εργάζεται επιπλέον ώρες από αυτές που ορίζει η σύμβαση εργασίας του, το 56% εργάζεται είτε πάνω από δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα (41%), είτε μία φορά τον μήνα (15%).

Υπενθυμίσουμε πως η ψηφιακή κάρτα εργασίας περιλαμβανόταν στον νόμο 4808/2021 (νόμος Χατζηδάκη), ο οποίος έφερε τη 10ωρη δουλειά χωρίς επιπλέον αμοιβή μέσω της περιβόητης «διευθέτησης».

Εν συνεχεία, ήρθαν οι προσθήκες του 5053/23 (νόμος Γεωργιάδη), δηλαδή η 6μερη εργασία αλλά και η δυνατότητα ο εργαζόμενος να δουλεύει έως και 13 ώρες τη μέρα μέχρι σε δύο εργοδότες.

Πρόκειται λοιπόν για μέτρα που ήρθαν «κουτί» στην εργοδοσία, ώστε να μπορεί με λιγότερους εργαζόμενους να βγάζει περισσότερη δουλειά ξεζουμίζοντάς τους πολλαπλά και αξιοποιώντας συνδυαστικά κάθε μέτρο διάλυσης του εργάσιμου χρόνου.

Αυτά συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει θηριώδη υπερπλεονάσματα με το λαό να ματώνει στην κυριολεξία, με τις 101 εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο μέτρησαν κέρδη για το 2024, στα 11,3 δισ. ευρώ και η διανομή κερδών στους μετόχους ξεπέρασε τα 4,58 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 40% των καθαρών κερδών, νούμερα που αποκαλύπτουν το που πηγαίνει ο κλεμμένος ιδρώτας των εργαζομένων.

Όλοι εργαζόμενοι πρέπει να πουν ένα «ως εδώ δεν πάει άλλο»! Διεκδικούμε να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση το αντεργατικό τερατούργημα που έφερε για διαβούλευση».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»