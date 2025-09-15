Έργα αποκατάστασης 2,3 εκατ. ευρώ στην Ιερά Μονή Εισοδίων Θεοτόκου Μυρτιάς

Ξεκίνησαν στην Ιερά Μονή Εισοδίων Θεοτόκου στη Μυρτιά έργα αποκατάστασης με 2,3 εκατ. ευρώ για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την ασφαλή επισκεψιμότητα.

Στην Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου στη Μυρτιά Αιτωλοακαρνανίας παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, με την ευκαιρία του αγιασμού για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης.

Με χρηματοδότηση 2,3 εκατ. ευρώ από το ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», υλοποιούνται παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του καθολικού και του συνόλου της Μονής, τη συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου, αλλά και την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, μεταξύ αυτών και σε γραφή Braille.

Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση της επισκεψιμότητας και η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 ο Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών Αποκατάστασης και Ανάδειξης της ιστορικής και βυζαντινής Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχωνίδος.

Την Ακολουθία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός στον περιβάλλοντα χώρο της Ιεράς Μονής, συμπαραστατούμενος από τον Καθηγούμενο, Αρχιμ. Ιωσήφ Ζωγράφο, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάση Μαυρομμάτη, του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Νικόλαου Κατσακιώρη, του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γιώργου Κοντογιάννη, του Δημάρχου Θέρμου κ. Σπύρου Κωνσταντάρα, εκπροσώπου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Δ.Ε., της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος κας Έφης Σαράντη, των Αναδόχων του Έργου κ. Πέτρου Κριαμάντη και κ. Γεωργίου Βερονίκη, της Μελετήτριας κας Δήμητρας Γουργιώτη, του Ιερού Κλήρου, με επικεφαλής τον Πρωτοσύγκελλο, Αρχιμ. Θεόκλητο Ράπτη και προσκυνητών της Ιεράς Μονής.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Αρχιμ. Ιωσήφ Ζωγράφος έκανε μία ιστορική αναδρομή στις προσπάθειες για την προβολή, την ανακαίνιση και την αποκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής που κατέβαλε από την πρώτη στιγμή που εγκαταβίωσε σε αυτή, πριν από 15 χρόνια, υπό την καθοδήγηση του μακαριστού Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρού Κοσμά. Μίλησε για τις προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας και αναφέρθηκε ονομαστικά στους μελετητές και τους μηχανικούς, με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο για την ανακαίνιση του Καθολικού, αλλά και ολοκλήρου του μοναστηριακού συγκροτήματος.

Ευχαρίστησε θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό για το αμέριστο ενδιαφέρον του και την πατρική αγάπη, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρθηκε προσωπικά για την προώθηση της μελέτης ανακαίνισης και αποκατάστασης της Ιεράς Μονής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την ένταξή της σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη και όλους τους συνεργάτες του για την συνεργασία και το ενδιαφέρον για την προώθηση και ένταξη της μελέτης σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επίσης ευχαρίστησε την πρώην Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας κα Ολυμπία Βικάτου, τους Αρχιτέκτονες κα Δήμητρα Γουργιώτη και κ. Ανδρέα Τεγούση, την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής για την υπακοή και την συμπόρευση και όλους τους προσκυνητές και φίλους της Ιεράς Μονής για την υλική και ηθική ενίσχυση και την αγάπη.

Ευχήθηκε σύντομα, με τη Χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την αγάπη και την μητρική στοργή της Παναγίας της Μυρτιώτισσας και τις ευχές και τις προσευχές όλων να αξιωθούμε να δούμε την Ιερά Μονή στην τελική της ανανεωμένη μορφή, η οποία θα ακτινοβολεί την δύναμη και το κάλλος της Ορθοδοξίας και θα συνεχίσει να αποτελεί για την τοπική μας Εκκλησία λιμένα πνευματικό, νοερό καταφύγιο, πηγή παρηγοριάς, αγάπης και αναστάσιμης ελπίδος.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος χαρακτήρισε ιστορική την σημερινή ημέρα, διότι αφορά ένα έργο, όχι μόνο πίστης αλλά και πολιτισμού και ως τέτοιο οφείλουμε να το βλέπουμε. Επίσης, τόνισε, ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια ακόμα απόδειξη πως αυτή η Περιφερειακή Αρχή έχει ως πρώτη προτεραιότητα την συνεργασία και την ανάδειξη των όσων έχει να προσφέρει η τοπική μας Εκκλησία, όχι μόνο ως κιβωτός αξιών και λιμάνι παρηγοριάς, αλλά κυρίως και προεχόντως ως ένα μοναδικό πολιτισμικό απόθεμα, το οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε με κάθε τρόπο.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας κα Έφη Σαράντη στον δικό της χαιρετισμό αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του μνημείου και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του Καθολικού και ολοκλήρου του κτιριακού συγκροτήματος, ενώ ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας ευχαρίστησε τον Καθηγούμενο, Αρχιμ. Ιωσήφ και την Αδελφότητα για το έργο τους στην ιστορική αυτή Ιερά Μονή της περιοχής του Θέρμου.

Κατά τον χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός εξέφρασε την χαρά και την συγκίνησή του για την έναρξη των εργασιών του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης της ιστορικής Ιεράς Μονής Μυρτιάς. Αναφέρθηκε σε όλους όσοι συνέβαλλαν στην εξέλιξη αυτού του έργου. Ευχαρίστησε θερμά τον Πρωτοσύγκελλο, Αρχιμ. Θεόκλητο Ράπτη και τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, Αρχιμ. Ιωσήφ Ζωγράφο για την συνεργασία τους που στηρίζεται στην ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη.

«Όλοι όσοι είμαστε εδώ απολαμβάνουμε μεταξύ μας ένα μεγάλο δώρο που λέγεται εμπιστοσύνη. Και είναι ευλογία του Θεού η εμπιστοσύνη στη σχέση των ανθρώπων, στην λήψη των αποφάσεων και στο κοπιώδες έργο της υλοποίησής τους» ανέφερε μεταξύ άλλων και συνέχισε λέγοντας: «Δόξα τω Θεώ μιλάμε πάντοτε την γλώσσα της αλήθειας και της ειλικρίνειας και αυτό είναι το θεμελιώδες στη σχέση του Επισκόπου με τους συνεργάτες του, κληρικούς και λαϊκούς». Ξεχωριστά αναφέρθηκε στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «συνετό, πράο, ταπεινό, εργατικό και ειλικρινή», ευχαριστώντας τον για την μέχρι τώρα στενή συνεργασία που αποβλέπει στο καλό της τοπικής μας Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας ότι για τα εκκλησιαστικά έργα που πραγματοποιεί όχι μόνο στην Αιτωλοακαρνανία αλλά και σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα υπάρχουν άνθρωποι που εσαεί θα προσεύχονται για αυτόν. «Χάρη στον Περιφερειάρχη μας αυτή τη στιγμή υλοποιούνται για την Ιερά Μητρόπολή μας τρία έργα: το Επισκοπείο, η Ιερά Μονή Μυρτιάς και ο Ιερός Ναός του Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και ελπίζουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνουν τέσσερα, με το Ίδρυμα Φιλοξενίας ατόμων με αυτισμό.

Καταλήγοντας, ευχαρίστησε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, τους Μηχανικούς, τους Εργολάβους, τους Αναδόχους του Έργου και όλους τους παρόντες και ευχήθηκε σύντομα να δώσει οΘεός να απολαύσουμε την μεγάλη χαρά των εγκαινίων της ανακαινισμένης πλέον Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς.

