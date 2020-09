Έρευνα και καινοτομία στις αγροτικές περιοχές της Βαλκανικής – Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του έργου BALKANET

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις προβλεπόμενες δράσεις του ευρωπαϊκού έργου “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR- BALKANET”, με αντικείμενο την ενίσχυση της δυναμικής της καινοτομίας και την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας σε αγροτικές περιοχές της Βαλκανικής. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREGV-B) BALKANMEDITERRANEAN 2014-2020.

«Μέσα από το έργο BALKANET δόθηκε η ευκαιρία σε επιχειρήσεις αλλά ιδιαίτερα σε νέους επιχειρηματίες – αγρότες της Περιφέρειας να συμμετέχουν σε δράσεις που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων, θεματικό εργαστήριο, φεστιβάλ αγροδιατροφικών προϊόντων, επισκέψεις πεδίου σε καινοτόμες επιχειρήσεις της περιοχής, συναντήσεις παρουσίασης καλών πρακτικών κ.α.», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θόδωρος Βασιλόπουλος.

Επιπρόσθετα, ο Αντιπεριφερειάρχης, αναφέρθηκε στην υποστήριξη που παρείχε το έργο στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέσω της εκπόνησης μελετών σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής, της καταγραφής καινοτόμων ιδεών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτόν και της αναγνώρισης νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Οι τελευταίες δράσεις του έργου περιελάμβαναν επισκέψεις στις επιχειρήσεις: BIOILIS και Κτήμα Σταυροπούλου Ο.Ε, καθώς επίσης στα εργαστήρια του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Αμαλιάδα.

Στις δράσεις αυτές συμμετείχαν στελέχη της ομάδας έργου της Περιφέρειας και ωφελούμενοι του Προγράμματος Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020),οι οποίοι επιλέχθηκαν έπειτα από συνεργασία με τους υπευθύνους του Κέντρου Πύργου (ΕΛΓΟ «Δήμητρα») Π.Ε. Ηλείας.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα, τις μεθόδους παραγωγής και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται.

Σε συνέχεια των επί τόπου επισκέψεων πραγματοποιήθηκε συνάντηση παρουσίασης βέλτιστων πρακτικών στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Αμαλιάδα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα από την Ομάδα Έργου ο Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας και η Κατερίνα Σωτηροπούλου, ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου Ηλείας Κωνσταντίνος Νικολούτσος (Επικεφαλής του έργου BALKANET), νέοι αγρότες από την περιοχή, εταίροι του έργου (Επιμελητήριο και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, Επιμελητήριο Βράτσα) και νέοι επιχειρηματίες από την Αλβανία και τη Βουλγαρία (μέσω διαδικτυακής σύνδεσης).

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι τοποθετήσεις της Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας αναπληρώτριας καθηγήτριας Α. Λιόπα –Τσακαλίδη καθώς επίσης των διδασκόντων του τμήματος Ε. Καραναστάση, Β. Παπασωτηρόπουλου και Ν.Μαλάμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν από την εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε (ανάδοχος του έργου) τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση μελετών αναφορικά με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι εντυπώσεις των εταίρων του έργου από τη συνεργασία και οι μελλοντικές φιλοδοξίες κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του.

Τέλος, ιδιοκτήτες και εκπρόσωποι των επιχειρήσεων Farma Ηλείας, Berry Plasma, Μυλωνάς Παντελής και Υιοί παρουσίασαν καλές πρακτικές που εφαρμόζουν ενώ έγινε συζήτηση σχετικά με μελλοντικές συνέργειες με το τμήμα Γεωπονίας αλλά και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Δυτική Ελλάδα αύριο Τρίτη