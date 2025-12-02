Έρχονται τα τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών που θα κάνει η Τροχαία σε οδηγούς

Μετά τα αλκοτέστ έχουν σειρά τα τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών που θα χρησιμοποιεί η Τροχαίο στους ελέγχους

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, όταν ένας 29χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και ναρκωτικών ουσιών παρέσυρε και σκότωσε 24χρονο, ενώ τραυμάτισε σοβαρά την 21χρονη κοπέλα του θύματος, η οποία δίνει μάχη στη ΜΕΘ για να κρατηθεί στη ζωή.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός πως παρά τα αυστηρότερα μέτρα και τα υψηλά πρόστιμα του νέου ΚΟΚ, πολλοί είναι εκείνοι που εξακολουθούν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και ναρκωτικών.

Ύστερα από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λούτσα, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει μετά τα αλκοτέστ να αποκτήσει ειδικές συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, με τις οποίες η Τροχαία θα ελέγχει τους οδηγούς.

