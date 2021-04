Έρχονται τα self test – Από αύριο η διανομή στα φαρμακεία του Αγρινίου

Προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές από 16 έως και 18 ετών

75 self test θα διανεμηθούν σε πρώτη φάση σε κάθε φαρμακείο

Τι συμβουλεύει ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχωνίδας Αχιλλέας Κοντοπάνος

Από σήμερα ξεκινάει η διάθεση των self test στα φαρμακεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και από την Πέμπτη σε όλα τα υπόλοιπα φαρμακεία της Ελλάδας. Μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας όλοι οι Πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Ελλάδας, στην οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχωνίδας Αχιλλέας Κοντοπάνος, συγκεκριμενοποιήθηκαν πολλά ζητήματα, τα οποία αιωρούνταν το τελευταίο χρονικό διάστημα κατά το οποίο έγινε γνωστή η «άφιξη» των self test στην Ελλάδα.

«Θα παραλάβουμε τα selftest την Πέμπτη και την Παρασκευή και η διάθεσή τους θα ξεκινήσει αμέσως, με την προϋπόθεση πως θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα που προετοιμάζεται. Ο καθένας που θα προμηθευτεί ένα τεστ δεν θα μπορεί να μεταβεί σε άλλο φαρμακείο για να προμηθευτεί δεύτερο τεστ, διότι τα στοιχεία θα έχουν περαστεί στην πλατφόρμα και θα φαίνεται πως ήδη έχει προμηθευτεί το τεστ. Η πρώτη φάση αφορά μαθητές Λυκείων από 16 έως και 18 ετών και εκπαιδευτικούς. Έγιναν όλα κάπως γρήγορα, συνεπώς όσο μπορούν οι συμπολίτες μας (μαθητές και εκπαιδευτικοί) να πάρουν τα τεστ μέχρι και την Παρασκευή, διότι το Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν μόνο τα εφημερεύοντα φαρμακείακαι πιθανόν θα δημιουργηθεί συνωστισμός. Αν όλοι πάνε το Σαββατοκύριακο να παραλάβουν τεστ θα ταλαιπωρηθούν, ενώ θα υπάρξει ίσως και πρόβλημα, καθώς ο αριθμός των τεστ αυτές τις μέρες θα είναι περιορισμένος. Ας προνοήσουν να τα προμηθευτούν εγκαίρως, καθώς ανά φαρμακείο θα διατεθούν 75 τεστ.Μέχρι τη Δευτέρα ή Τρίτη θα παραληφθούν νέα τεστ και θα υπάρχει αυτός ο αριθμός των τεστ σε κάθε φαρμακείο» τόνισε ο κ. Κοντοπάνος.

Κάθε πολίτης θα μπορεί να προμηθευτεί, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ του, τέσσερα self test κατά την διάρκεια του μήνα, ενώ για τα ανήλικα παιδιά τα self test θα τα προμηθεύονται οι γονείς τους.

Η πρώτη φάση της διάθεσης των self test, όπως ανέφερε, «στοχεύει» στην διάθεση επαρκών ποσοτήτων στους μαθητές του Λυκείου, από 16 έως και 18 ετών, όπως επίσης και στους εκπαιδευτικούς. Η επόμενη φάση θα αφορά τους πολίτες μεταξύ 18 έως και 67 ετών και τέλος όλους όσους είναι από 67 ετών και άνω.

Όπως ήδη είναι γνωστό και τόνισε ο κ.Κοντοπάνος, τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία, τα οποία απλώς θα τα παραδίδουν στους ενδιαφερόμενους. Τα self test αφορούν υγιή και ασυμπτωματικά άτομα, ενώ όταν ένας πολίτης έχει συμπτώματα λοίμωξης λ.χ. πυρετό, βήχα ή και άλλα, το αρνητικό τεστ θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται και με ένα μοριακό έλεγχο. Η εισαγωγή των self test στην καθημερινότητά μας στοχεύει στον έγκυρο εντοπισμό των ασυμπτωματικών ή ακόμη και των προσυμπτωματικών ασθενών και στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος: Μόνο σε μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς η διάθεση των selftests από τα φαρμακεία

Το θέμα της διαδικασίας διάθεσης των self tests από τα φαρμακεία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διάθεσης των στους πολίτες, συζητήθηκε σε διαδικτυακή διάσκεψη των προέδρων των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας,

Όπως διευκρινίστηκε σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις των αρμόδιων Υπουργείων, η διάθεση θα αφορά μόνο σε μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς. Όλα τα άλλα ΑΜΚΑ θα είναι “κλειστά” και επομένως οι υπόλοιποι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να προσέρχονται στα φαρμακεία για την προμήθειά των selftests.

O Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απευθύνει έκκληση προς τους δικαιούχους να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα φαρμακεία για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, για λόγους Δημόσιας Υγείας και για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, προγραμματίζοντας την προμήθεια των selftests σε ώρες που θα είναι όλα τα φαρμακεία ανοικτά.

