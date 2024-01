Έρχονται τα νέα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών το 2024

ΑΝΤ1

«Dragons’ Den Greece»: Στις 19 Ιανουάριου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του σόου επενδύσεων του ANTI «Dragons’ Den Greece». Οικοδεσπότης παραμένει, φυσικά, ο Σάκης Τανιμανίδης, ενώ στις καρέκλες των επενδυτών πρόκειται να καθίσουν γνώριμα καθώς και νέα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, παραμένουν ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Ποχάη, η Λιλή Περγαντά κρι η Μαρία Χατζηστεφανή, ενώ μαζί τους θα βρίσκονται φέτος ο Demetrios Mallios και ο Τάσος Οικονόμου. Σημειώνεται ότι από την εκπομπή αποχώρησε ο Πολ Ευμορφίδης.

«Your Face Sounds Familiar»: Ένα, αγαπημένο πρόγραμμα συζητιέται πως θα επιστρέφει στον ΑΝΤ1 ύστερα από απουσία χρόνων. Ο λόγος για το σόου μεταμορφώσεων «Your Face Sounds Familiar», που προγραμματίζεται να ενταχθεί στο β’ μισό της σεζόν, χωρίς ωστόσο να θεωρείται ακόμη βέβαιη η επιστροφή του. Αν τελικά όλα πάνε καλά, παρουσιάστρια θα είναι η Μπέττυ Μαγγίρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τους παίκτες. Παράλληλα, πολλά ονόματα έχουν ακουστεί για την κριτική επιτροπή όμως δεν επιβεβαιώνεται κανένα από τον σταθμό.

MEGA

«Famagusta»: Στα μέσα Ιανουάριου αναμένεται να αρχίσει η νέα σειρά του MEGA «Famagusta», που φέρει τις υπογραφές του Αντρέα Γεωργίου, της Βάνα Δημητρίου και του Κούλλη Νικολάου. Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, στις 20 Ιουλίου 1974. Την έρευνα των ιστοριών των αγνοουμένων έχει κάνει ο Δημήτρης Τοκαρής και σύμβουλος δραματουργικής εξέλιξης είναι ο Κώστας Καπώνης. Πρωταγωνιστές του φιλόδοξου σίριαλ, που θα έχει συνολικά 24 επεισόδιά, είναι καταξιωμένοι ηθοποιοί, όπως ο Γιάννης Μπέζος, η Κοραλία Καράντη, ο Χρηστός Lούλης, ο Αντρέας Γεωργίου, η Αιμιλία Υψηλάντη, ο Γιώργος Ζένιος, ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο Νεοκλής Νεοκλέους, η Βασιλική Τρουφάκου, ο Στέφανος Μιχαήλ και πολλοί ακόμα.

«Maestro»: Ο 2ος κύκλος της κινηματογραφικών προδιαγραφών σειράς «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έρχεται στο β’ μισό της χρονιάς στο MEGA. Στο βασικό καστ παραμένουν η Χάρις Αλεξίου, η Μαρία Καβογιάννη, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο Φάνης Μουρατίδης, η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, ΑντίνοοςΑλμπάνης, η Στεφάνιο Γουλιώτη, ο Γιάννης Τσορτέκης, η Κλέλια Ανδριολάτου, ο ΟρέστηΧαλκιάς και ο Γιώργος Μπένος, ενώ θα δούμε και νέα πρόσωπα, όπως ο Κώστας Μπερικόπουλος, η Λένα Παπαληγούρα και άλλα. Μάλιστα, ο 2ος κύκλος αποφασίστηκε να χωριστεί στα δύο. Έτσι, μέχρι το τέλος της σεζόν θα δούμε τα έξι πρώτα επεισόδια και από τον προσεχή Οκτώβριο τα υπόλοιπα τέσσερα.

ALPHA

«Just the Two of Us»: O μουσικός διαγωνισμός «Just the Two of Us», που τα τελευταία χρόνια απολαμβάνουν οι τηλεθεατές μέσω του ALPHA, επιστρέφει στο κανάλι της Κάντζας. Η προβολή του έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Μάρτιο με οικοδεσπότη τον Νίκο Κοκλώνη. Το πιθανότερο είναι να δούμε ξανά στην κριτική επιτροπή τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, καθώς και την Κατερίνα Στικούδη να δίνει τον παλμό από τα παρασκήνια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει οι τελικές συζητήσεις.

«Σκαραβαίος»: Μία νέα, μίνι, αστυνομική σειρά, με τίτλο «Σκαραβαίος», προγραμματίζεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ALPHA, Το σενάριο υπογράφει η Ευτυχία Γιαννάκη, τη σκηνοθεσία ο Σταύρος Στάγκος και πρωταγωνιστής είναι ο Γιάννης Τσορτέκης. Στο καστ εντάσσονται πολλοί ακόμα ταλαντούχοι ηθοποιοί, όπως ο Γιώργος Πυρπασόπουλος, η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, η Νικολέττα Καρρά, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η Μαρία Παπαφωτίου, η Τζένη Μπότση, ο Ιάσονας Παπαματθαίου, ο Στάθης Κόικας και η Αναστασία Τσιλιμπίου. Η σειρά προορίζεται για το β’ μισό της σεζόν και κατά πάσα πιθανότητα θα τη δούμε να μεταδίδεται από τον Μάρτιο.

STAR

«MasterChef»: Μέσα στον Ιανουάριο πρόκειται να ξεκινήσει η προβολή του 8ου κύκλου του επιτυχημένου διαγωνισμού μαγειρικής του STAR «MasterChef» και επίδοξοι σεφ θα διέκδικήσουν το έπαθλο των 50.000 ευρώ. Κριτές ακόμη μία χρονιά παραμένουν ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Μάλιστα, φέτος, θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγέςστο παιχνίδι. Μία από αυτές είναι ότι θα πάρουν μέρος μόνο καινούργια πρόσωπα και όχι παλιοί παίκτες.

«IQ 160»: Η αστυκωμική σειρά του STAR «IQ 160», με πρωταγωνιστές τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή, επιστρέφει με νέα επεισόδια. Στο πλευρό τους θα απολαύσουμε ξανά τους Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλία Μουλά, Ελίζα Σκολίδη, Σωτήρη Δούβρη, Τάσο Παλαντζίδη, Νέλλη Γκίνη, Αριστοτέλη Μπολοβίνο και Αγγελική Μάρκου, ενώ πολλοί αγαπημένοι ηθοποιοί θα κάνουν απολαυστικά γκεστ. Σημειώνεται ότι το σενάριο της σειράς υπογράφει η Βίκυ Αλεξοπούλου και τη σκηνοθεσία ο Πιέρρος Ανδρακάκος.

«Μαύροι πίνακες»: Πολύ σύντομα έρχεται στη συχνότητα του STAR και η νέα αστυνομική σειρά με τίτλο «Μαύροι πίνακες», πού υπογράφουν ο Μάριος Ιορδάνου και η Σοφία Καζαντζιάν. Πρωταγωνιστές είναι δημοφιλείς ηθοποιοί, όπως ο Αντίνοος Αλμπάνης, η Κάτια Γκουλιώνη, η Λένα Παπαληγούρα, ο Ιωάννης Παπαζήσης, ο Θοδωρής Κατσαφάδος ο Δημήτρης Κίτσος, η Σοφία Κόκκαλη, ο Σωτήρης Χατζάκης και η Όλγα Πολίτου. Η πλοκή εξελίσσεται σε μία επαρχιακή πόλη της Ελλάδας όπου η έφηβη κόρη του δημάρχου βρίσκεται δολοφονημένη. Η Αστυνομία αναλαμβάνει την εξιχνίαση της υπόθεσης και στη συνέχεια σημειώνονται και άλλα εγκλήματα.

ΕΡΤ1

Μία φιλόδοξη σειρά, που έχει ξεκινήσει την πορεία της από το ERTFLIX, πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα της EPT 1 το προσεχές διάστημα. Ο λόγος για την «Έρημη χώρα», το σενάριο και τη σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο Γιώργος Γκικαπέππας και αποτελείται από 8 επεισόδια κινηματογραφικών προδιαγραφών. Το καστ του σίριαλ αποτελείται από αγαπημένους ηθοποιούς, όπως ο Γιώργος Καραμίχος, η Δανάη Σκιάδη, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ο Νίκος Αρβανίτης, ο Γιώργος Κέντρος, ο Δημήτρης Αριανούτσος και άλλοι.

ΣΚΑΪ

«Σάββατο με φίλους»: Στις αρχές Ιανουάριου ξεκινάει η νέα μουσική εκπομπή του ΣΚΑΙ, η οποία τελικά θα έχει τίτλο «Σάββατο με φίλους», με οικοδεσπότη τον Χρήστο Φερεντίνο. Μάλιστα, τα γυρίσματα του προγράμματος έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε κάθε εκπομπή θα υπάρχει ένας βασικός καλεσμένος από το μουσικό πεντάγραμμο. Σε ένα από τα πρώτα επεισόδια καλεσμένη θα είναι η Γλυκερία. Δίπλα της θα απολαύσουμε την Πίτσα Παπαδοπούλου, την Demy, τον Θανάση Αλευρά, τη Χριστίνα Αλεξανιάν και τον Σπύρο Πετρουλάκη. Σε κάποια άλλη εκπομπή κεντρικό πρόσωπο θα είναι ο Γιώργος Μαργαρίτης και στο πλευρό του θα δούμε τον Σπύρο Γραμμένο και τον Χρήστο Χολίδη.

«My Style Rocks»: Ο κύκλος του «My Style Rocks» ολοκληρώνεται στα τέλη Ιανουάριου και λίγες εβδομάδες αργότερα αναμένεται να ξεκινήσει ένας νέος. Οικοδέσποινα θα είναι ξανά η Κατερίνα Καραβάτου, ενώ κατά πάσα πιθανότητα στην επιτροπή παραμένουν ο Δημήτρης Σκουλός και ο Στέλιος Κουδουνάρης. Όσο για τη Σοφία Χατζηπαντελή, οι πληροφορίες μας λένε ότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό μάλλον θα αναγκαστεί να αφήσει την καρέκλα της και έτσι οι συντελεστές του παιχνιδιού μόδας καλούνται να βρουν νέο κριτή.

«Survivor»: Την Κυριακή 7 Ιανουάριου προγραμματίζεται να επιστρέφει το δημοφιλές ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ, «Survivor», με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό. 0 νέος κύκλος θα έχει… φρέσκα πρόσωπα όσον αφορά την ομάδα των «Μαχητών», ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι στους «Διάσημους» θα δούμε νέους αλλά και «All Star» παίκτες, που κατάφεραν να αγαπηθούν από τους τηλεθεατές.

«Ορκιστείτε, παρακαλώ»: Ο Μάρκος Σεφερλής ετοιμάζει στον ΣΚΑΙ την αναβίωση της θρυλικής κωμικής σειράς «Ορκιστείτε, παρακαλώ». Μέχρι στιγμής δεν είναι βέβαιο ότι η εν λόγω δουλειά θα βγει, πράγματι, στον «αέρα» του σταθμού μέσα στη σεζόν που διανύουμε ή αν τελικά θα ενταχθεί στην επόμενη. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το σίριαλ προβλήθηκε πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980 στην ΕΡΤ 2 με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο και την Ελένη Φιλίνη.

OPEN

Τρία νέα προγράμματα αναμένεται να ενταχθούν στο β’ μισό της σεζόν στη συχνότητα του ΟΡΕΝ. Ένα εξ αυτών είναι το νέο τηλεπαιχνίδι που αναλαμβάνει σε καθημερινή βάση η Αννίτα Πάνια με τίτλο «Rolling In It», το οποίο θυμίζει τον «Τροχό της τύχης». Ακόμη, ο Πέτρος Κουσουλός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πάρει τα ηνία μίας εκπομπής κοινωνικού χαρακτήρα με δικαστικά ρεπορτάζ και αποκαλύψεις από το ευρύ φάσμα της επικαιρότητας. Τέλος, μία ακόμα εκπομπή, αυτή τη φορά ψυχαγωγικού χαρακτήρα, υπολογίζεται ότι θα μεταδοθεί στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, καλύπτοντας το κενό που άφησε η μετακίνηση της Ελένης Τσολάκη στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού.