Έρχονται αλλαγές στον ΚΟΚ: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Στις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον τομέα της οδικής ασφάλειας και στον ΚΟΚ αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο πλαίσιο παρουσίασης του συστήματος SAFESTRIP, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).



Όπως ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει αναθεώρηση στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με τις κυριότερες παρεμβάσεις να αφορούν την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ανά βαθμό επικινδυνότητας, τον διαχωρισμό των κυρώσεων με βασικό κριτήριο την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια του οχήματος, την μείωση της μέσης ταχύτητας κίνησης στις κατοικημένες περιοχές, την ρύθμιση πλαισίου για ασφαλής κυκλοφορία νέων κατηγοριών οχημάτων (μικροκινητικότητα), υποχρεωτική χρήση κράνους για χρήστες ποδηλάτου ηλικίας έως 12 ετών, η υιοθέτηση χαμηλών προστίμων, αλλά και η προσαύξησή τους σε περιπτώσεις μη έγκαιρης πληρωμής.

Ο υφυπουργός Μεταφορών εξήγγειλε τη ψηφιοποίηση της βεβαίωσης και είσπραξης των παραβάσεων του ΚΟΚ, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ενεργοποίηση του Point System.

Οι βεβαιώσεις και οι καταχωρήσεις των παραβάσεων του ΚΟΚ θα γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα, αφού σε πολλές περιπτώσεις ο οδηγός δεν είναι παρών (πχ παράβαση παράνομης στάθμευσης, υπερβολική ταχύτητα). Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της παράβασης μέσω e banking ή ATM. Στην περίπτωση μη καταβολής προστίμου (εμποθέσμως) ο παραβάτης θα το βλέπει να βεβαιώνεται στο TAXIS.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη, στόχος είναι η εγκαθίδρυση μηχανισμού ώστε τα πρόστιμα να επενδύονται σε έργα ενίσχυσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας, στον ίδιο Δήμο μέσω ενός Ταμείου Οδικής Ασφάλειας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους και μέσα από τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του συστήματος SAFESTRIP, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέλυσε τους στόχους του υπουργείου στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Αναφέρθηκε στην κατάρτιση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια για την περίοδο 2021 -2030. Το Στρατηγικό Σχέδιο θα περιλαμβάνει μέτρα, δράσεις δεσμευτικού χαρακτήρα που πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό επίπεδο από όλους τους αρμόδιους φορείς για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των νεκρών, αλλά και των σοβαρά τραυματιών κατά 50%, με έτος αναφοράς το 2020, (το 2019 η Ελλάδα είχε 699 νεκρούς).

«Πρόθεση του υπουργείου, το σχέδιο αυτό είναι να αποκτήσει θεσμικό χαρακτήρα, να γίνει νόμος του κράτους», υπογράμμισε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Το έργο SAFESTRIP

Το πρωτοποριακό έργο SAFESTRIP (SAFE and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive Applications), είναι μια ελληνική ευρεσιτεχνία, η οποία μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο δυναμικές πληροφορίες που αφορούν στον δρόμο, τις περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες στα οχήματα, μέσω εφαρμογής. Οπως συντελεστή πρόσφυσης λόγω κατάστασης οδοστρώματος και καιρικών συνθηκών, όριο ταχύτητας του δρόμου, κυκλοφοριακή συμφόρηση και τυχόν προβλήματα σε εξόδους, επερχόμενα αυτοκίνητα ή τρένα (σε αφύλακτες διαβάσεις), αλλά και δυνατότητα αυτόματης πληρωμής διοδίων (“εικονικά” διόδια) ή αυτόματης πληρωμής στάθμευσης σε πόλη.

Η τεχνολογία αυτή, που είναι χαμηλού κόστους, λειτουργεί είτε τα οχήματα είναι αυτόνομα, είτε εξοπλισμένα με προηγμένα (συνεργατικά ή μη) συστήματα είτε μη εξοπλισμένα. Οι πληροφορίες ασφαλείας συλλέγονται και διαμοιράζονται στα οχήματα μέσω διάταξης μίκρο και νάνο αισθητήρων που είναι ενσωματωμένοι στην υποδομή, χωρίς παρεμβατικές, χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες και αποτελούν το λεγόμενο «strip».

Πρόκειται για μια σημαντική βελτίωση της λειτουργίας των Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. Το SAFE STRIP ξεκίνησε τον πρώτο γύρο πιλοτικών δοκιμών στην Αττική Οδό και συνεχίστηκε στην Ισπανία και την Ιταλία.

