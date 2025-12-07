Μικροί και μεγάλοι, ήρθε και πάλι η ώρα να βάλουμε τους σκούφους μας και να σκορπίσουμε στην πόλη μας κέφι, γιορτινή διάθεση και καλοσύνη, “έρχεται” το 7ο Agrinio Santa Run!!!

Και φέτος δεν πρέπει να λείπει κανείς!!! Ο σκοπός είναι ιερός και ο αγώνας αυτή τη χρονιά στηρίζει την Δομή: “ Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας “.

Ντυνόμαστε στα κόκκινα και ντύνουμε με την αγάπη μας τις καρδιές όλων εκείνων των γυναικών που χρειάζονται την υποστήριξή μας για μια νέα αρχή στη ζωή τους.

Οι γυναίκες και τα παιδιά που βρίσκουν καταφύγιο και φροντίδα στον Ξενώνα μας εμπνέουν με τη δύναμη τους και το πείσμα τους για μια νέα ζωή γεμάτη αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια όπως αξίζει ο καθένας μας!!!

Αυτή τη χρονιά γινόμαστε ποτάμι καλοσύνης, αλληλεγγύης και δύναμης ψυχής για κάθε γυναίκα και κάθε παιδί που έχουν βιώσει τη βία.

Σας περιμένουμε όλους να τρέξουμε, να περπατησουμε και να διασκεδάσουμε στηρίζοντας με τη συμμετοχή μας αυτές τις γυναίκες και τα παιδιά τους, δυναμώνοντας το πείσμα τους, γεμίζοντας τις καρδιές τους με ελπίδα και πάνω απ’ όλα με άνευ όρων αγάπη!!!

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου,27 Δεκεμβρίου και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο πάρτυ στην παλιά δημοτική αγορά.