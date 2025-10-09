Έρχεται το 1ο Youth Festival Αγρινίου - Με επίκεντρο τη νέα γενιά

Ο Δήμος Αγρινίου, το Πανεπιστήμιο, τοπικοί παραγωγοί, καταστήματα εστίασης, τοπικοί καλλιτέχνες, αλλά και η ομάδα του Παναιτωλικού ενώνονται για το 1ο Youth Festival, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», που θα γίνει στις Καπναποθήκες Παπαστράτου στις 17 και 18 Οκτωβρίου. Τι λέει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, Στέφανος Φαφούτης.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Μην χάσεις την ευκαιρία να αφήσεις το αποτύπωμά σου στην πόλη»! Με το σύνθημα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Αγρινίου διοργανώνει ένα πρωτοποριακό για την περιοχή διήμερο φεστιβάλ, με στόχο να αποτελέσει μια «διέξοδο» νεανικής δημιουργίας και κοινωνικής δράσης!

Κυρίως οι νέοι του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και κόσμος κάθε ηλικίας, θα απολαύσουν ένα «πάζλ» χρωμάτων, μουσικής και άλλων δράσεων στις Καπναποθήκες Παπαστράτου στις 17 και 18 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη προγραμματιστεί να διεξαχθεί διαγωνισμός graffiti με αφορμή τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού και θέμα το γνωστό σύνθημα της πόλης και τόσων γενεών, «ελιά, καπνός, Παναιτωλικός».

Μάλιστα, αξίζει να τονίσουμε ότι η προθεσμία των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους λήγει σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 11.59 μ.μ., ενώ όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό (όνομα, στοιχεία επικοινωνίας) μπορούν να το κάνουν στο e-mail: dsn@agrinio.gr

Αξίζει να τονίσουμε πως τα δύο έργα που θα κερδίσουν τις περισσότερες ψήφους, τόσο της επιτροπής, όσο και του κοινού που θα συμμετέχει στο διήμερο φεστιβάλ, θα κοσμήσουν δύο τοίχους της πόλης, έναν στον χώρο του γηπέδου του Παναιτωλικού, όπως επίσης και έναν στο κέντρο του Αγρινίου!

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα εξαγγελθεί τις επόμενες ημέρες, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως το φεστιβάλ αυτό θα αποτελέσει πρωτοπορία για το Αγρίνιο και τις νέες γενιές, καθώς δεν έχει γίνει ποτέ άλλοτε στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Αγρινίου Στέφανος Φαφούτης μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε:

«Σαν Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Αγρινίου, διοργανώνουμε το 1ο Youth Festival, στις Καπναποθήκες Παπαστράτου στις 17 και 18 Οκτωβρίου. Επιλέξαμε τις Καπναποθήκες Παπαστράτου όχι τυχαία. Ο χώρος αυτός είναι συνδεδεμένος με την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του Αγρινίου. Θέλουμε να γεφυρώσουμε το παρελθόν με το παρόν και να δώσουμε νόημα στους δημόσιους χώρους μέσα από τη ματιά της νέας γενιάς. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση, δύναται να καλλιεργηθεί η έννοια της συλλογικότητας και της τοπικής ταυτότητας και να δώσουμε έμπνευση για ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες στο μέλλον.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εντός ημερών και το μόνο που μπορώ να πω μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου, το Πανεπιστήμιο, τους τοπικούς παραγωγούς, τα καταστήματα εστίασης, με τοπικούς καλλιτέχνες, αλλά και με την ομάδα του Παναιτωλικού.

Το Φεστιβάλ αποτελεί το όραμα μας από τη πρώτη στιγμή που συσταθήκαμε σανσυμβούλιο και είναι μια πρωτοβουλία για μας, προκειμένου να ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία, να προσελκύσει κόσμο και να αναδείξει δημιουργικούς ανθρώπους. Η ιδέα του φεστιβάλ γεννήθηκε παρατηρώντας αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλες πόλεις, όπου τέτοιου είδους διοργανώσεις έχουν γίνει θεσμοί και έχουν προσφέρει σημαντικά οφέλη. όχι μόνο στους νέους που συμμετέχουν ενεργά, αλλά και στην πόλη συνολικά. Θέλουμε κι εμείς να προσφέρουμε κάτι αντίστοιχο στο δικό μας Δήμο.

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ ανοιχτό προς όλους, έναν δημόσιο χώρο διαλόγου και δημιουργίας που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους χωρίς να αποκλείεται κανένας. Θέλουμε να φτιάξουμε κάτι που θα μείνει, όχι μόνο σαν ανάμνηση, αλλά σαν παρακαταθήκη για επόμενες γενιές».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»