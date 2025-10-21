Έρχεται στo Μεσολόγγι η συναρπαστική κωμωδία «Check in για 2» του Μάκη Τσούφη

Η συναρπαστική κωμωδία εγκλεισμού του Μάκη Τσούφη «Check in για 2», έρχεται στo Μεσολόγγι, σε μία ανεπανάληπτη παράσταση με τον Κωνσταντίνο Καζάκο και την Ιωάννα Πηλιχού.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στην Aίθουσα Εκδηλώσεων Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενοτητάς Αιτ/νίας, την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 8:00 μ.μ..

Λίγα λόγια για το έργο:

Μια συναρπαστική κωμωδία εγκλεισμού για δύο... και κάτι παραπάνω.

Εκείνος, οργανωτικός μέχρι ψυχαναγκασμού, με λίστες για τα πάντα, αγάπη για την τάξη και έλεγχο σε κάθε λεπτομέρεια. Εκείνη, χαοτική, αυθόρμητη, «ό,τι κάτσει», που ζει στη στιγμή και θεωρεί το πρόγραμμα... προσβολή στην ελευθερία της.

Δυο κόσμοι που δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ στην πραγματικότητα, βρίσκονται ξαφνικά κλεισμένοι μαζί σε ένα διαμέρισμα.

Από τις συγκρούσεις για το ποιος θα πάρει τον καναπέ και τις διαφωνίες για το φαγητό, οι παρεξηγήσεις για τον καφέ, τα μισόλογα που γίνονται εκρήξεις, τις κωμικές προσπάθειες να χωρίσουν το σπίτι στα δύο ... και μια αναπάντεχη φιλία που γεννιέται μέσα στο χάος. Η παράσταση «Check in για 2» φέρνει στη σκηνή όλες τις μικρές τραγωδίες της συγκατοίκησης που γίνονται ξέφρενη κωμωδία:

Μια κωμωδία εγκλεισμού που μιλάει για το χάος της διαφορετικότητας, την τρέλα της συγκατοίκησης και την ανακάλυψη ότι, καμιά φορά, το χειρότερο ταίρι μπορεί να αποδειχθεί και το καλύτερο.

Συντελεστές

Κείμενο: Μάκης Τσούφης

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Καζάκος

Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνος Καζάκος και Ιωάννα Πηλιχού

Στο τσέλο: Σταύρος Παργινός

Σκηνογραφία – Κοστούμια: M-Paul

Μουσική: Γιάννης Μακρίδης

Κωμωδία, διάρκεια 80 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 18 ευρώ

Mειωμένο: 15 ευρώ (Φοιτητές , Άνεργοι, ΑΜΕΑ)

Προπώληση :

Βιβλιοπώλειο Πολύπλευρο , Τ. 2631 022364

Eleven drink and dine, T. 2631 022405

TICKETMASTER.GR

Kρατήσεις στο 2311219978 / 6936915422