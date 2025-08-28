Έρχεται Σαββατοκύριακο με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα - Υψηλές θερμοκρασίες στην υπόλοιπη Ελλάδα

Για μεταβολή του καιρού το Σαββατοκύριακο προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης και για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα, λόγω βαρομετρικού χαμηλού που κινείται από την Ιταλία προς τα ανατολικά.

Όπως εξηγεί, από το Σάββατο το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά, οι οποίες μέσα στην Κυριακή θα επεκταθούν σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και επικίνδυνα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και έντονης ηλεκτρικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενίσουν, περιοριζόμενοι κυρίως στα νοτιοανατολικά, ενώ η στροφή των ανέμων σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς θα μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική.

Το αποτέλεσμα θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας στους 35-37 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει ως λίβας ενισχύοντας την αίσθηση της ζέστης.

Ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή στα επικίνδυνα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ για την υπόλοιπη χώρα η έμφαση δίνεται στις υψηλές θερμοκρασίες.

tempo24.gr