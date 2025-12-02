Έρχεται κακοκαιρία από την Αφρική με βροχές και καταιγίδες – Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο δύσκολες ημέρες

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη χώρα και στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος επισημαίνει ότι δύο διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάσουν την Ελλάδα μέσα στο τριήμερο, με την Πέμπτη και την Παρασκευή να είναι οι πιο δύσκολες ημέρες.

Την ίδια ώρα και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρεται και εκείνος στην επερχόμενη κακοκαιρία, ενώ προειδοποιεί ότι στις περιοχές που θα επηρεαστούν από τα έντονα φαινόμενα, βρίσκεται και η Αττική.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς, η πρώτη διαταραχή, που έρχεται από την Ιταλία, θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά.

Από αύριο, η δεύτερη διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, οδηγώντας σε περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ακόμη ότι από την Παρασκευή και μετά θα συνεχιστούν οι διελεύσεις υφέσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ πολλές βροχές προβλέπονται και στην Κύπρο.

Για το ίδιο κύμα κακοκαιρίας, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι «Πέμπτη και Παρασκευή είναι οι δύσκολες ημέρες», παρουσιάζοντας και τους πρώτους χάρτες για τις περιοχές όπου δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές του κρίσιμου 48ώρου. Όπως αναφέρει, τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Όπως φαίνεται στους χάρτες που έδωσε στη δημοσιότητα ο μετεωρολόγος, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Αττική την Πέμπτη και την Παρασκευή, μαζί με τις υπόλοιπες περιοχές.

Ο ίδιος τονίζει ότι η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά, λόγω μιας ήπιας διαταραχής, και αύριο θα επηρεάσει εκτός από τα δυτικά και την Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με εξαίρεση τη Θράκη. Οι βροχές αυτές, όπως εκτιμά, δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα, με μια μικρή επιφύλαξη για τα νησιά του Ιονίου.

Τέλος, για το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, καθώς το αφρικανικό χαμηλό θα οδεύει προς την Κύπρο, ο κ. Τσατραφύλλιας εκτιμά ότι δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα, επισημαίνοντας ότι «οι μέρες εκείνες και οι υπόλοιπες θα επανεκτιμηθούν».

