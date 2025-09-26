Έρχεται η 2η Αγροτική Έκθεση Αμφιλοχίας από 4 έως 6 Οκτωβρίου 2025 - Η ανακοίνωση του Δήμου

Ο Δήμος Αμφιλοχίας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνδιοργανώνουν την 2η Αγροτική Έκθεση Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Οκτωβρίου 2025, στον εμπορικό λιμένα Αμφιλοχίας.

Στην έκθεση μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις:

παραγωγής Αγροδιατροφικών Προϊόντων όπως: Γαλακτοκομικών, εξαιρετικών Παρθένων Ελαιολάδων, Μελισσοκομικών, Ζυμαρικών, Κρασιών, Ποτών, Γλυκισμάτων, Βιολογικών, Αρωματικών Φυτών, Ελληνικών Ξηρών Καρπών,Καλλωπιστικών Φυτών κλπ.,

εξοπλισμού και νέων τεχνολογιών για τη σύγχρονη γεωργία και κτηνοτροφία,

προμηθειών γεωργικών εφοδίων π.χ: φυτών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλων αγροτικών εφοδίων,

εξοπλισμού διαφόρων αγροτικών εργασιών.

Παράλληλα, μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων (σεμινάρια και ομιλίες για ζητήματα του αγροτικού τομέα, τοπικής γαστρονομίας, δράσεις και μουσική) αναδεικνύεται η πολιτιστική ταυτότητα και η τουριστική δυναμική της περιοχής.

Η έκθεση αναμένεται να προσελκύσει πλήθος ενδιαφερομένων, καθώς και να αποτελέσει σημείο συνάντησης για αγρότες, κτηνοτρόφους, εξειδικευμένο εμπορικό κοινό, καταναλωτές και φίλους της γεύσης από τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τις ευρύτερες περιοχές.

Οι επιχειρήσεις - μέλη μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους διοργάνωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ειρήνη Φίλου - filou1@otenet.gr - 697 251 4107

Παναγιώτης Μαλιγιάννης - alcosma@yahoo.gr - 694 827 9188

\