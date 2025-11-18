Ερασιτέχνης Παναιτωλικός: Στο Τμήμα Υδατοσφαίρισης υπέγραψε ο Κώστας Κοσκινάκης

Ο Εραστιτέχνης Παναιτωλικός με ανάρτησή του στο facebook, ανακοίνωσε πως ο Κώστας Κοσκινάκης υπέγραψε στο Τμήμα Υδατοσαφίρισης

Η ανάρτησή έχει ως εξής:

μεγάλη υπερηφάνεια το τμήμα υδατοσφαίρισης του Παναιτωλικού ανακοινώνει την πρώτη του μεταγραφή.

Οι συστάσεις για τον Κώστα Κοκκινάκη είναι περιττές. Πρόκειται -δίχως αμφιβολία- για την ηχηρότερη προσθήκη σε επίπεδο Εθνικής Κατηγορίας, βάσει της πολυετούς του πορείας στις πισίνες.

Με την εμπειρία του ο σπουδαίος Κώστας Κοκκινάκης έρχεται για να συνδράμει στον στόχο της ανόδου του Παναιτωλικού στην Α2 Κατηγορία.

Γεννημένος στις 9 Οκτωβρίου του 1975, έχει αγωνιστεί στις θέσεις του φουνταριστού και του αμυντικού. Υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, συμμετέχοντας σε δύο Ολυμπιάδες.

Αγωνιζόμενος από το 1996 μέχρι το 2024 ανελλιπώς, υπήρξε από τους μακροβιότερους αθλητές στην κορυφαία κατηγορία του αθλήματος.

Το «παλμαρέ» του περιλαμβάνει πρωτάθλημα και κύπελλα Ελλάδος ενώ έχει αναδειχθεί καλύτερος αμυντικός της Α1 κατηγορίας μία φορά.

Έχει αγωνιστεί σε ΟΦΗ, Εθνικό Πειραιώς (1995-2008), Πανιώνιο (2008-2011), Παναθηναϊκό (2011-2012), Νηρέα Λαμίας (2013-2014), Υδραϊκό (2014-2022) και ΑΕΚ (2022-2024), στην οποία διετέλεσε και προπονητής.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Παναιτωλικού και ευχόμαστε κάθε επιτυχία.