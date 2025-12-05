Ερασιτέχνης Παναιτωλικός: Ενισχύεται το Τμήμα Υδατοσφαίρισης με Τζώρτζη, Γρηγορόπουλο και Πετρόπουλο

Το Τμήμα Υδατοσφαίρισης Ανδρών του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού ενισχύεται σημαντικά με τις μεταγραφές των έμπειρων αθλητών Γιάννη Τζώρτζη, Γιάννη Γρηγορόπουλου και Αλέξανδρου Πετρόπουλου.

Τις τελευταίες ώρες άλλες τρεις κινήσεις έγιναν γνωστές και αφορούν στο νεοσύστατο Τμήμα της Υδατοσφαίρισης Ανδρών δείχνοντας και τον στόχο που θέτει η ομάδα του Αγρινίου και δεν είναι άλλη από την άμεση άνοδο στην Α2 Πόλο Ανδρών.

«Στο Τμήμα Υδατοσφαίρισης του Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ. εντάσσεται ο περιφερειακός Γιάννης Τζώρτζης.

Πρόκειται για αθλητή με χρόνια παρουσίας στην Α1 Κατηγορία. Για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην Εθνική Κατηγορία, φορώντας το σκουφάκι του Παναιτωλικού.

Μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου, Περιστέρι, Εθνικό Πειραιώς, Ν.Ο. Χίου, Ν.Ο. Πατρών.

Γιάννη καλώς ήρθες στον Παναιτωλικό!».

«Ο Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ. καλωσορίζει στην οικογένειά του τον Γιάννη Γρηγορόπουλο.

Αμυντικός, με μεγάλη εμπειρία από τα Πρωταθλήματα της Α1 και Α2 κατηγορίας, θα ενισχύσει το Τμήμα Υδατοσφαίρισης του Συλλόγου μας, με σκοπό να αποτελέσει «βράχο» στα μετόπισθεν.

Καλή αρχή και κάθε καλό!»

«Σημαντική ενίσχυση στην θέση του φουνταριστού για το Τμήμα Υδατοσφαίρισης του Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ. με τον Αλέξανδρο Πετρόπουλο, που τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας.

Γεννημένος στις 29 Απριλίου 1986, ο Αλέξανδρος Πετρόπουλος, ξεκίνησε την καριέρα του στο Παλαιό Φάληρο.

Στο παρελθόν έχει φορέσει το σκουφάκι του Ηλυσιακού, του Μίλωνα, της Ν.Ε. ΠΑτρών ενώ έχει σημειώσει 3 ανόδους στην Α1 Κατηγορία, με την ομάδα του Περιστερίου, της Α.Ε.Κ. και του Παναθηναϊκού.

Με την μεγάλη εμπειρία του έρχεται να ενισχύσει το νεοσύστατο Τμήμα Υδατοσφαίρισης στο δρόμο για διακρίσεις».