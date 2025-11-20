Ερασιτέχνης Παναιτωλικός: Δυναμώνει το Τμήμα Υδατοσφαίρισης με Μονιούδη και Καζάκο

Ενισχύεται σημαντικά το Τμήμα Υδατοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, με την προσθήκη των Διαμαντή Μονιούδη και Δημήτρη Καζάκου.

Πιο αναλυτικά:

«Το Τμήμα Υδατοσφαίρισης του Παναιτωλικού καλωσορίζει στην οικογένειά του τον Διαμαντή Μονιούδη.

Ο 45χρονος θηριώδης φουνταριστός «κουβαλά στις πλάτες» του μία σπουδαία πορεία στις ελληνικές και ευρωπαϊκές πισίνες.

Η εμπειρία του θα αποτελέσει ορόσημο στη φετινή προσπάθεια της νεοσύστατης ομάδας μας.

Πρόκειται για έναν καταξιωμένο Πολίστα.

Κατάγεται από την Χίο και έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων τα σκουφάκια των Χίου, Γλυφάδας, Πανιωνίου, Φερεντσβάρος, ΝΟΒΑ, Α.Ε.Κ.

Τα τελευταία χρόνια άφησε σημαντικό αποτύπωμα στις πισίνες της Κύπρου.

Ευχόμαστε στον Διαμαντή υγεία και κάθε επιτυχία με τα χρώματα του Παναιτωλικού!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της 19ης Νοεμβρίου.

Σήμερα, Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025 προχώρησε στην τρίτη μεταγραφή:

«Ο Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον τερματοφύλακα Δημήτρη Καζάκο.

Το τμήμα υδατοσφαίρισης συνεχίζοντας την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού του, εντάσσει στις τάξεις του έναν αθλητή με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο εγχώριο επίπεδο.

Ο Δημήτρης Καζάκος (γεν. 1995) έχει αγωνιστεί σε Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου, Περιστέρι, Πανιώνιο, Τρίαινα Βούλας, Νηρέα Χαλανδρίου, Ν.Ο. Πατρών, Α.Ε.Κ.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Παναιτωλικού και ευχόμαστε κάθε επιτυχία».