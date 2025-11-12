ΕΨΥΠΕΑ: Επιτυχής η διεξαγωγή του 29ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου ΕΔΑΛΦΑ για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 29ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΕΨΥΠΕΑ, για το Εργαλείο Διεπιστημονικής Ομάδας για την Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού – ΕΔΑΛΦΑ, με τη συμμετοχή σαράντα τεσσάρων επαγγελματιών ψυχικής υγείας από Ελλάδα και Κύπρο.

Η ανακοίνωση:

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, σε συνεργασία με το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, το 29ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Εργαλείου Διεπιστημονικής Ομάδας για την Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού – ΕΔΑΛΦΑ.

Το ΕΔΑΛΦΑ αποτελεί επιστημονικό δημιούργημα της Διεπιστημονικής Ομάδας της Εταιρίας Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας (ΕΨΥΠΕΑ) και έχει αναπτυχθεί με σκοπό την αξιολόγηση του λειτουργικού επιπέδου παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), υποστηρίζοντας ουσιαστικά τον σχεδιασμό εξατομικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Στο 29ο σεμινάριο συμμετείχαν σαράντα τέσσερις (44) επαγγελματίες ψυχικής υγείας από την Ελλάδα και την Κύπρο, διαφορετικών ειδικοτήτων – ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί και παιδοψυχίατροι – οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην πρώιμη διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος.

Το σεμινάριο ξεκίνησε με εισήγηση του Διοικητικού Υπεύθυνου της ΕΨΥΠΕΑ, κ. Γεράσιμου Τουλιάτου, ο οποίος παρουσίασε την βασική φιλοσοφία και τις αρχές που διέπουν το Εργαλείο Διεπιστημονικής Ομάδας για την Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού – ΕΔΑΛΦΑ. Στη συνέχεια, η κα Αναστασία Γεωργίου, Κοινωνιολόγος και Ειδική Παιδαγωγός Med, παρουσίασε αναλυτικά το ΕΔΑΛΦΑ και τη διαδικασία χρήσης του εργαλείου. Ακολούθησε η πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στη χρήση του ΕΔΑΛΦΑ, την οποία συντόνισαν οι κ.κ. Αντιγόνη Τρούπου, Λογοθεραπεύτρια MSc, Ειρήνη Φλώρου, Ψυχολόγος MSc, Παρασκευή Γεωργίου, Λογοθεραπεύτρια, Χριστίνα

Σιδηροπούλου, Λογοθεραπεύτρια, και Μαρία Μπουκουβάλα, Ειδική Παιδαγωγός, εξασφαλίζοντας τη βιωματική κατανόηση και εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων.

Από το 2010 έως σήμερα, πάνω από χίλιοι (1.000) επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν εκπαιδευθεί στη χρήση του ΕΔΑΛΦΑ, γεγονός που καταδεικνύει τη διαρκή αναγνώριση και επιστημονική εγκυρότητα του εργαλείου ως αξιόπιστου μέσου

αξιολόγησης και παρακολούθησης της πορείας παιδιών με ΔΑΦ. Το σταθερό και αυξανόμενο ενδιαφέρον των επαγγελματιών για την εκπαίδευση στη χρήση του ΕΔΑΛΦΑ αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της συμβολής του στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας του παιδιού.

Η ΕΨΥΠΕΑ, μετρώντας πλέον πάνω από είκοσι (20) χρόνια συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας, συνεχίζει με συνέπεια την εκπαιδευτική, ερευνητική και κλινική της δραστηριότητα, επενδύοντας στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και στην ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και επαγγελματίες. Παραμένοντας προσηλωμένη στο όραμά της, η ΕΨΥΠΕΑ θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

στους επωφελούμενούς της, να στηρίζει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και εποπτείας, και να ενημερώνει την ευρύτερη κοινότητα για θέματα που αφορούν τις αναπτυξιακές διαταραχές και την ψυχική υγεία του παιδιού και του εφήβου.