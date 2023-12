ΕΨΥΠΕΑ: Προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Η Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας-ΕΨΥΠΕΑ, στα πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας, πραγματοποίησε κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2023 έναν σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, και συμμετείχαν επαγγελματίες ψυχικής υγείας από μέρη της Ελλάδας και της Κύπρου. Υπεύθυνοι για την οργάνωση των σεμιναρίων είναι ο κος Ελευθέριος Μέλιος-Λογοθεραπευτής, Διευθυντής του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου και ο κος Γεράσιμος Τουλιάτος-Διοικητικός Υπεύθυνος MSc στην ΕΨΥΠΕΑ. Συγκεκριμένα:

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση Λογοθεραπευτών και Ειδικών Παιδαγωγών στην μέθοδο “Phoneme Touch and Say” (‘Άγγιξε και Πες’). Η λογοθεραπευτική μέθοδος “Phoneme Touch and Say” δημιουργήθηκε από την κα Jill Hicks-Λογοπαθολόγο στον Καναδά και μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα Ελληνικά από την Δρ. Αγγελική Κωτσοπούλου – Λογοπαθολόγο. Η ΕΨΥΠΕΑ έχει την αποκλειστικότητα της διδασκαλίας της μεθόδου στην Ελλάδα. Η μέθοδος χρησιμοποιείται με επιτυχία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής στην προσχολική και σχολική ηλικία και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε παιδιά με Δυσπραξία και σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος για εκπαίδευση στην μέθοδο “Phoneme Touch and Say”, το σεμινάριο επαναλήφθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2023. Στις εκπαιδεύσεις συμμετείχαν συνολικά πενήντα (50) Λογοθεραπευτές και Ειδικοί Παιδαγωγοί. Η μέθοδος παρουσιάστηκε από την κα Αντιγόνη Τρούπου-Λογοθεραπεύτρια στην ΕΨΥΠΕΑ ενώ για την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων υπεύθυνες ήταν οι κ.κ. Αλεξάνδρα Πατσιαλού και Έφη Τσώτα, επίσης Λογοθεραπεύτριες της Διεπιστημονικής Ομάδας της ΕΨΥΠΕΑ.

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε το 24ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Εργαλείου Διεπιστημονικής Ομάδας για την Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού- ΕΔΑΛΦΑ. Το αξιολογητικό εργαλείο ΕΔΑΛΦΑ είναι δημιούργημα της Διεπιστημονικής Ομάδας της ΕΨΥΠΕΑ. Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχαν σαράντα (40) επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται με την πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος. Έως σήμερα, έχουν εκπαιδευθεί στο ΕΔΑΛΦΑ περισσότεροι από οχτακόσιοι (800) επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων. Το γεγονός ότι υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον από επαγγελματίες ψυχικής υγείας για την εκπαίδευση τους στο ΕΔΑΛΦΑ που εκδηλώνεται σταθερά από το 2010, αναδεικνύει την αναγνώριση του ως ένα χρήσιμο αξιολογητικό εργαλείο στην θεραπευτική παρέμβαση των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Η Δρ. Κατερίνα Καραϊβάζογλου-Παιδοψυχίατρος, Επιστημονική Υπεύθυνος της ΕΨΥΠΕΑ πραγματοποίησε παρουσίαση σχετικά με τα νεότερα δεδομένα για την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Το αξιολογητικό εργαλείο ΕΔΑΛΦΑ παρουσιάστηκε από την κα Αντιγόνη Τρούπου-Λογοθεραπεύτρια, ενώ για την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων υπεύθυνες ήταν οι κ.κ. Αναστασία Γεωργίου-Κοινωνιολόγος,Ειδική Παιδαγωγός MEd, Ελεωνόρα Παλαιοδήμου-Ψυχολόγος MSc, Ειρήνη Φλώρου-Ψυχολόγος M.A., MSc και Έφη Τσώτα- Λογοθεραπεύτρια.

Η ΕΨΥΠΕΑ ως είθισται τα τελευταία δεκαεννέα (19) χρόνια της απρόσκοπτης λειτουργίας της, θα συνεχίσει να υλοποιεί αντίστοιχες δράσεις προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους επωφελούμενους της, σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα.

Το Δ.Σ. της ΕΨΥΠΕΑ

