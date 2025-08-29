ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας: Τα σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή σε Κύπελλο και Γ κατηγορία

Σύμφωνα με την ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας στο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας περιόδου 2025-2026 δήλωσαν συμμετοχή τα παρακάτω 15 σωματεία:

1. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ

2. ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ

3. ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ

4. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ

5. ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

6. ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ

7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957

8. ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

9. ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

10. ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

11. ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

12. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ

13. ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949

14. ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

15. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει του με αριθ. πρωτ. 545/09-07-2025 εγγράφου μας, δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας, θα αποκτήσουν και όσα σωματεία αναγνωριστούν ή επαναδραστηριοποιηθούν με απόφαση της Ε.Π.Ο. μια μέρα πριν την ημερομηνία της κλήρωσης.

Στο κύπελλο ερασιτεχνών της Ενώσεώς μας, δήλωσαν συμμετοχή τα παρακάτω σωματεία:

Α) Και τα 11 σωματεία της Α’ κατηγορίας όπου η συμμετοχή ήταν υποχρεωτική, ήτοι:

1. ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

3. ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

4. ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ

5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

7. ΑΡΩΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ

8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

10. ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ

11. ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ

Β) Από την Β’ κατηγορία δήλωσαν συμμετοχή τα παρακάτω 9 σωματεία:

1. ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

3. ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

4. ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

5. ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

6. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ

8. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ

9. ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

Γ) Από την Γ’ κατηγορία δήλωσαν συμμετοχή τα παρακάτω 4 σωματεία:

1. ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ

2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957

3. ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949

4. ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 24

