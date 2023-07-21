ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας: Τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική Γ.Σ. της ΕΠΣΑ

Τα 39 σωματεία της Αιτωλοακαρνανίας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις εκλογές της 31 Ιουλίου για την ανάδειξη νέας διοίκησης γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η ΕΠΣΑ.
Η ανακοίνωση της (ΕΠΣ) Αιτωλοακαρνανίας:
Σας γνωρίζουμε τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική Γενική Συνέλευση της Ενώσεώς μας την 31/07/2023, όπως αυτά επικυρώθηκαν από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με το υπ’ αριθμ. 294944/07-07-2023 έγγραφό της, σε απάντηση του με αριθμό πρωτ. 347/20-06-2023 εγγράφου μας.
Τα σωματεία τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική Γ.Σ. της Ενώσεώς μας είναι:
1. ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ
3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ
4. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
5. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
6. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
7. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ ΛΥΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
8. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
9. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
10. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
11. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
12. ΑΡΩΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ
13. ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
14. ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ
15. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
16. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ
17. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
18. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
19. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
20. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ
21. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΗΡΟΣ
22. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018
23. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ
24. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ
25. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ-ΒΑΛΤΟΥ ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ
26. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
27. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΑΕΚ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
28. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ
29. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
30. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΥΖΙΑΣ
31. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΓΑΝΑ
32. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
33. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ
34. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ
35. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
36. ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ
37. ΕΝΩΣΗ Α.Ο.Κ.ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ
38. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΝΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ
39. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ερασιτέχνης Παναιτωλικός: «Η δικαιοσύνη έκλεισε οριστικά την πόρτα σε όσους λυμαίνονται την ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας»