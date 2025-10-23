Εποικοδομητική η συνάντηση δημάρχων της Αιτωλοακαρνανίας με τον Κώστα Τσιάρα

Σημαντικά αγροτικά ζητήματα τέθηκαν στη συνάντηση Δημάρχων της Αιτωλοακαρνανίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Στη συνάντηση παρέβρεθηκαν οι Δήμαρχοι Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος, Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Ι.Π. Μεσολογγίου Ντίνος Γιαννόπουλος, καθώς και ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.

Σε σχετική ανάρτηση του δημάρχου Θέρμου, κ. Σπύρου Κωνσταντάρα αναφέρεται:

Για λίγες ώρες στην Αθήνα με τους δημάρχους Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρο Διαμαντόπουλο , Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλλάκη , τον Γ.Γραμματέα της Ι.Π.Μεσολογγίου Ντίνο Γιαννόπουλο και με την παρουσία και παρέμβαση του υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη, είδαμε από κοντά και συζητήσαμε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Κώστα Τσιάρα.

Νωρίτερα επισκεφτήκαμε τον υφυπουργό ΥΠΑΑΤ κο Γιάννη Ανδριανό με τον οποίο επίσης είχαμε μια εποικοδομητική συνεργασία.

Στην ατζέντα της συζήτησης μας τα αγροτικά θέματα , όπως το πρόβλημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τα αρδευτικά έργα και η πορεία του προγράμματος ΥΔΩΡ2.0. , το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ, τα προβλήματα αποζημιώσεων από το ΕΛΓΑ, τα ζητήματα που ανέκυψαν στις επιδοτήσεις λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, τα προγράμματα Αγροτικής Οδοποιίας , οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις των ΤΟΕΒ.

Στο μέλλον θα γίνουν και νέες παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι της Αιτωλοακαρνανίας , με συλλογικές παρεμβάσεις των δημάρχων και όλων των αιρετών του νομού.