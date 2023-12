Εποχή Ράτκλιφ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος συμφώνησε να δαπανήσει περίπου 1,25 δισ. λίρες (1,44 δισ. ευρώ) για να αποκτήσει το 25% των “κόκκινων διαβόλων” και τον έλεγχο των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων.

Ιστορική μέρα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, απέκτησε το 25% των μετοχών της ομάδας από την οικογένεια Γκλέιζερ.

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος συμφώνησε να δαπανήσει περίπου 1,25 δισ. λίρες (1,44 δισ. ευρώ) για να αποκτήσει το 25% του συλλόγου και τον έλεγχο των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, θα εισφέρει 300 εκατ. δολάρια (237 εκατ. λίρες) στον σύλλογο για επενδύσεις στις υποδομές του.

Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company.#MUFC

