Υπερχειλίζουν ποτάμια ενώ συνεχίζονται οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις κυρίως στην Nοτιοανατολική Αγγλία με 297 προειδοποιήσεις να είναι σε ισχύ, ενώ πολικές θερμοκρασίες αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Ολόκληρες πόλεις έχουν αποκοπεί μετά τον κατακλυσμό που έφερε η καταιγίδα Χενκ τις τελευταίες ημέρες και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι έως τις 3 το πρωί θα μπορούσαν να πέσουν έως και 40 χιλιοστά νερού στις πληγείσες περιοχές.

Δραματικές εικόνες δείχνουν πλημμύρες στα Μίντλαντς , στην κεντρική Αγγλία ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας επικράτησε περαιτέρω ανησυχία καθώς τα κανάλια στην περιοχή Χάκνεϊ Γουίκ, στο ανατολικό Λονδίνο ξεχείλισαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

