Επιβλητικά ελικόπτερα «Black Hawk» στο αεροδρόμιο Μεσολογγίου

Στο Αεροδρόμιο του Μεσολογγίου προσγειώθηκαν σήμερα δύο ελικόπτερα τύπου «Black Hawk», τα οποία έχουν την δυνατότητα οι κάτοικοι της περιοχής να δουν από κοντά.

Τα επιβλητικά αυτά ελικόπτερα τα έχει αποδεσμεύσει το Πολεμικό Ναυτικό των Η.Π.Α. ώστε να υπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς!

Η Αερολέσχη του Μεσολογγίου υποδέχθηκε τα πληρώματα από την Σλοβακία προσφέροντας αυτή την μοναδική εμπειρία στους κατοίκους της περιοχής.

Το Μεσολόγγι αποτελεί ένας ενδιαμέσως σταθμός στο ταξίδι τους από την Κύπρο, όπου είχαν αποστολή πυροπροστασίας, προς την Σλοβακία όπου και είναι η έδρα της εταιρείας που ανήκουν.