Επιβλητικά ελικόπτερα «Black Hawk» στο αεροδρόμιο Μεσολογγίου τη Δευτέρα

Δύο επιβλητικά ελικόπτερα «Black Hawk» που αποδέσμευσε το Πολεμικό Ναυτικό των Η.Π.Α. και τώρα υπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς, θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το κοινό στο αεροδρόμιο Μεσολογγίου.

Τα πληρώματα από τη Σλοβακία πρόκειται να υποδεχθεί τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, η Αερολέσχη Αγρινίου που έχει κατ΄ επανάληψη δείξει το φιλόξενό της πρόσωπο.

Η ανακοίνωση της Αερολέσχης Μεσολογγίου:

Η Αερολέσχη Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου γνωρίζει στους φίλους και κατοίκους της περιοχής ότι, τη Δευτέρα 17. 11. 25 θα προσγειωθούν στο Αεροδρόμιο Μεσολογγίου δύο (2) ελικόπτερα «Black Hawk», για παραμονή μιας ημέρας.

Τα υπόψη ελικόπτερα έρχονται από την Κύπρο, όπου είχαν αποστολή πυροπροστασίας και κατευθύνονται στη Σλοβακία όπου και είναι η έδρα της εταιρείας. Το πρώτο ελικόπτερο θα προσγειωθεί στις 15:00 και το δεύτερο με μικρή καθυστέρηση.

Οι υπόψη φίλοι μας Σλοβάκοι προτιμούν, τα τελευταία χρόνια, το αεροδρόμιό μας διότι εξυπηρετεί, το δρομολόγιο, έχει αυτονομία- αμεσότητα απόφασης εξυπηρέτησης και προπαντός απολαμβάνουν την «Πατροπαράδοτη Ελληνική Φιλοξενία». Με αναφορά το τελευταίο η Αερολέσχη θα προσφέρει στα πληρώματα, ως «καλώς ήρθατε», το παραδοσιακό σουβλάκι – τοπικό κρασί και ελληνική σαλάτα.

Κατόπιν των παραπάνω όσοι από τους φίλους και κατοίκους της περιοχής επιθυμούν να δουν από κοντά αυτά τα επιβλητικά ελικόπτερα, που αποδέσμευσε το Πολεμικό Ναυτικό των Η.Π.Α. και τώρα υπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς, μπορούν να επισκεφτούν το Αεροδρόμιο Μεσολογγίου την υπόψη ημερομηνία και ώρα.

*Φωτογραφία αρχείου