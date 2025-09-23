Επιβεβαίωσε ο Βαλτινός Χατζηθεοδοσίου ότι «το σκέφτεται» για την Περιφέρεια Αττικής

Επιβεβαίωσε τις φήμες ο Βαλτινός, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ότι «το σκέφτεται» για την Περιφέρεια Αττικής.

Κυκλοφορεί εδώ και καιρό η φήμη ότι ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου θα διεκδικήσει στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές την Περιφέρεια Αττικής. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών όχι μόνο είπε ότι «είναι στις σκέψεις του», αλλά σχεδόν το επιβεβαίωσε.

«Τώρα έχουμε πολλές δραστηριότητες, ανακοίνωση θα κάνω από τη νέα χρονιά, αλλά μπορώ να σας επιβεβαιώσω πως είναι μέσα στις σκέψεις μου. Το είχα επιχειρήσει κι άλλη μια φορά», ανέφερε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ.

Και τόνισε πως: «Σε όλη την πορεία μου εγώ πολιτεύτηκα ως ανεξάρτητος υποψήφιος ευρύτερης αποδοχής. Και στο Επιμελητήριο, στις τρεις θητείες. Σας διαβεβαιώνω ότι όταν ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου, θα είναι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο».

