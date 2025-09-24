Επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου παγιδεύτηκε σε γυάλινη νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό εν μέσω τυφώνα

Τρόμος για επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου, που παγιδεύτηκε σε γυάλινη νεροτσουλήθρα 30 μέτρα πάνω από τον ωκεανό εν μέσω τυφώνα εν μέσω του τυφώνα Έριν.

Το συμβάν συνέβη σε υδάτινο πάρκο πάνω στο πλοίο, με τη γυναίκα να προσπαθεί μάταια να προχωρήσει μέσα στον σωλήνα, καθώς οι δυνατοί άνεμοι και η κίνηση του σκάφους καθιστούσαν κάθε προσπάθεια διαφυγής αδύνατη.

Δείτε το βίντεο:

Επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου κατέγραψε το περιστατικό, με τη σκηνή να γίνεται viral στα social media, με σχόλια από χρήστες να εκφράζουν ανησυχία και τρόμο για το περιστατικό. Ένας χρήστης έγραψε: «Η κλειστοφοβία μου δεν θα μου επέτρεπε ποτέ να μπω σε τέτοια θέση. Θεέ μου, δεν μπορώ ούτε να το βλέπω».

Πηγή: thebest.gr