Επιτροπή Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας: Αναβάλλεται η προγραμματισμένη ημερίδα στην Βόνιτσα

Η Επιτροπή Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει πως η η μερίδα που θα πραγματοποιούνταν στην Βόνιτσα σήμερα, αναβάλλεται λόγω των καιρικών συνθηκών που προκάλεσαν προβλήματα στην αίθουσα

Η ημερίδα με θέμα «Η βάση του Ακτίου ορμητήριο πολέμου: Οι εξελίξεις στην περιοχή, η εμπλοκή της Ελλάδας και οι κίνδυνοι για τους λαούς», των Επιτροπών Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας, Πρέβεζας, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στη Βόνιτσα, αναβάλλεται.

Με τα χθεσινά καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, εισχώρησαν νερά στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου ΛΑΪΣ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Η εκδήλωση θα γίνει σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.