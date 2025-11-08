«Επιθετική άμυνα» από το Λιβάνιο. Ο Θόδωρος Λιβάνιος στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων στην Αλεξανδρούπολη δεν πήγε για να… «φάει ξύλο» από τους δημάρχους για λογαριασμό ολόκληρης της κυβέρνησης.

Στην προ ημερών συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών η κυβέρνηση έδωσε μόνο 100 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους από τα 468 που ζητούσαν οι δήμαρχοι, με αποτέλεσμα από μία μεγάλη μερίδα αυτοδιοικητικών η συνάντηση αυτή με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να θεωρείται αποτυχημένη και μάλιστα κάποιοι από αυτούς να προτείνουν και κινητοποιήσεις των Δήμων…. Ο Θόδωρος Λιβάνιος λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη, μη μπορώντας να δώσει πολλά περισσότερα στους δημάρχους, επέλεξε σε κάποια σημεία της ομιλίας του να παίξει «επιθετική άμυνα»…

Έτσι λοιπόν «καταχέριασε» τους δημάρχους με αφορμή διάφορα επιμέρους θέματα, όπως το γεγονός ότι τα ανεκτέλεστα έργα των δήμων φτάνουν το 1,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα μισά αφορούν έργα ενταγμένα χωρίς σύμβαση ή έργα που δεν έχει γίνει ακόμη ο διαγωνισμός τους. «Επιθετικός» ήταν ο Θόδωρος Λιβάνιος επίσης στο ζήτημα της απορροφητικότητας του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς είπε πως η απορροφητικότητα στο πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων είναι κάτω του 15% και σε λίγους μήνες το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει.

Φέρνοντας άλλο παράδειγμα ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι η συμμετοχή των δήμων είναι ελάχιστη σε πρόσκληση ύψους 15 εκατ. για στειρώσεις σκύλων. Ενώ σε σχέση με το στενό πυρήνα των οικονομικών των Δήμων ο Θόδωρος Λιβάνιος επικαλέστηκε τις χαμηλές επιδόσεις των δήμων στην εισπραξιμότητα. 70 δήμοι εισέπραξαν λιγότερα ανταποδοτικά τέλη σε σχέση με το 2024, ενώ 101 δήμοι δεν συμμετέχουν καθόλου στο να αυξηθεί η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων προηγούμενων ετών. «Στις ανταποδοτικές υπηρεσίες μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να βάλετε όσους πόρους θέλετε, να πάρετε όσο κόσμο θέλετε, μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε θέλετε» είπε χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Εσωτερικών, κάτι που αρκετοί ερμήνευσαν ως μία «υπόδειξη» του Υπουργού να βρουν οι Δήμοι τα χρήματα ή τέλος πάντων μέρος των χρημάτων που δεν βρήκαν στο Υπουργείο Οικονομικών μέσα από τα δημοτικά τέλη… Όμως τα δημοτικά τέλη, δεν είναι ακριβώς φορολογία, καθώς το μεγαλύτερό τους ποσοστό δεν είναι για να κάνουν οι δημοτικές αρχές οποιεσδήποτε δράσεις και έργα θέλουν, αλλά αφορούν συγκεκριμένες ανταποδοτικές υπηρεσίες (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός κτλ)….

