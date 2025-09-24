Επίθεση της Ρωσίας μέσω παρεμβολών στο αεροπλάνο που επέβαινε η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας

Χοντραίνει πολύ το παιχνίδι των επιθέσεων από την Ρωσία εναντίον ευρωπαϊκών στόχων. Όπως μεταδίδει το Bloomberg το αεροπλάνο της ισπανικής πολεμικής αεροπορίας το οποίο μετέφερε την Ισπανίδα υπουργό Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες στη Λιθουανία δέχθηκε παρεμβολές μέσω GPS.

Η παρεμβολή μέσω GPS μπλοκαρίστηκε από το ηλεκτρονικό αμυντικό σύστημα του αεροπλάνου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου ειδήσεων Europa Press και επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο του υπουργείου την Τετάρτη (24/09/25). Το αεροπλάνο πετούσε πάνω από τη Βαλτική κοντά στο Καλίνινγκραντ της Ρωσίας.

Η Ρόμπλες ταξίδευε στη Λιθουανία για να επισκεφτεί τα ισπανικά στρατεύματα που στάθμευαν εκεί.

Νωρίτερα φέτος, η Πολεμική Αεροπορία της Ισπανίας ανέπτυξε οκτώ αεροσκάφη Eurofighter στη Λιθουανία ως μέρος της επιχείρησης του ΝΑΤΟ.

Πηγή: newsit.gr