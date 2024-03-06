Επίθεση στην αυτοκινητοπομπή Ζελένσκι στην Οδησσό με ρωσικό πύραυλο – Κοντά στην ελληνική αποστολή του Μητσοτάκη η έκρηξη

Επίθεση με drone δέχθηκε στις 11:43 της Τετάρτης (6.3.2024) η αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρισκόταν 150 μέτρα από την ελληνική αποστολή υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Είμαστε όλοι καλά», δήλωσε στο protothema.gr ο Σταύρος Παπασταύρου, που μετέχει στην ελληνική αποστολή.
‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.
🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc
— Maimunka News (@MaimunkaNews) March 6, 2024
Η ισχυρή έκρηξη στην Οδησσό έγινε λίγο πριν τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ουκρανό πρόεδρο. Αμέσως στην περιοχή σήμανε συναγερμός αεροπορικής επιδρομής.
Rus Telegram kanallarında geçen bilgiye göre Zelensky, Yunanistan Başbakanı ile görüşmek ve Kırım’daki sabotajdan dolayı özel harekât askerlerini ödüllendirmek için bugün Odessa’ya gitti.
Ödül töreninin limanda yapılması gerekiyordu ve saat 11.43’te Rus balistik füzesinin… https://t.co/Ft4brwC3Mi pic.twitter.com/vvfkZhOMh4
— Sadece Haber (@SadeceXHaber) March 6, 2024
Rus Telegram kanallarında geçen bilgiye göre Zelensky, Yunanistan Başbakanı ile görüşmek ve Kırım’daki sabotajdan dolayı özel harekât askerlerini ödüllendirmek için bugün Odessa’ya gitti.
Ödül töreninin limanda yapılması gerekiyordu ve saat 11.43’te Rus balistik füzesinin… https://t.co/Ft4brwC3Mi pic.twitter.com/vvfkZhOMh4
— Sadece Haber (@SadeceXHaber) March 6, 2024