Επίθεση στην αυτοκινητοπομπή Ζελένσκι στην Οδησσό με ρωσικό πύραυλο – Κοντά στην ελληνική αποστολή του Μητσοτάκη η έκρηξη

«Είμαστε όλοι καλά», δήλωσε στο protothema.gr ο Σταύρος Παπασταύρου, που μετέχει στην ελληνική αποστολή.

Η ισχυρή έκρηξη στην Οδησσό έγινε λίγο πριν τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ουκρανό πρόεδρο. Αμέσως στην περιοχή σήμανε συναγερμός αεροπορικής επιδρομής.

Rus Telegram kanallarında geçen bilgiye göre Zelensky, Yunanistan Başbakanı ile görüşmek ve Kırım’daki sabotajdan dolayı özel harekât askerlerini ödüllendirmek için bugün Odessa’ya gitti.

Ödül töreninin limanda yapılması gerekiyordu ve saat 11.43’te Rus balistik füzesinin… https://t.co/Ft4brwC3Mi pic.twitter.com/vvfkZhOMh4

— Sadece Haber (@SadeceXHaber) March 6, 2024