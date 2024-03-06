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Επίθεση στην αυτοκινητοπομπή Ζελένσκι στην Οδησσό με ρωσικό πύραυλο – Κοντά στην ελληνική αποστολή του Μητσοτάκη η έκρηξη

Πολιτικα Νεα
Επίθεση στην αυτοκινητοπομπή Ζελένσκι στην Οδησσό με ρωσικό πύραυλο – Κοντά στην ελληνική αποστολή του Μητσοτάκη η έκρηξη

Επίθεση με drone δέχθηκε στις 11:43 της Τετάρτης (6.3.2024) η αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρισκόταν 150 μέτρα από την ελληνική αποστολή υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Είμαστε όλοι καλά», δήλωσε στο protothema.gr ο Σταύρος Παπασταύρου, που μετέχει στην ελληνική αποστολή.

Η ισχυρή έκρηξη στην Οδησσό έγινε λίγο πριν τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ουκρανό πρόεδρο. Αμέσως στην περιοχή σήμανε συναγερμός αεροπορικής επιδρομής.

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