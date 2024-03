Επίθεση στην αυτοκινητοπομπή Ζελένσκι στην Οδησσό με ρωσικό πύραυλο – Κοντά στην ελληνική αποστολή με Μητσοτάκη η έκρηξη

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με drone δέχθηκε η αυτοκινητοπομπή του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα Τετάρτη (6/3).

Η αυτοκινητοπομπή βρισκόταν 150 μέτρα από την ελληνική αποστολή υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως όλοι είναι καλά από την ελληνική αποστολή. Την είδηση επιβεβαιώνει και ο Σταύρος Παπασταύρου.

Το ουκρανικό δημοσίευμα του Strana αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι μπορεί να βρισκόταν στην Οδησσό όταν σημειώθηκε εκεί η έκρηξη.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή της έκρηξης

Russians send ballistic missiles to the center of Odesa while the Greek Prime Minister and Zelensky are in town.

Here, explosions interrupt a church service and daily life. pic.twitter.com/HTxklocPos

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 6, 2024