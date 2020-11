Επίθεση στη Βιέννη: Τζιχαντιστής του ISIS ο ένας από τους δράστες – Τρεις οι νεκροί

Δύο άνδρες και μια γυναίκα που εργαζόταν ως σερβιτόρα τα θύματα της επίθεσης – Τους εκτέλεσαν σε διαφορετικά σημεία – Νεκρος και ο δράστης – Ήταν βαρύτατα οπλισμένος και είχε ψεύτικη ζώνη εκρηκτικών – Τουλάχιστον 17 οι τραυματίες, επτά σε σοβαρή κατάσταση – Άγνωστο ακόμα αν ο δράστης ήταν μόνο ένας

Οπαδός του Ισλαμικού Κράτους ήταν ο ένας από τους δράστες που έχει ταυτοποιηθεί για την επίθεση στη Βιέννη που συγκλόνισε όλο τον κόσμο, όπως δήλωσε το πρωί της Τρίτης σε συνέντευξη τύπου ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νεχάμερ.

NDTV headline: “Few headmaster’s sons and bright mathematics students” were only out to test drive their latest gadgets in #Vienna . pic.twitter.com/CdEOhsUn2L

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας το σπίτι του δράστη έχει ερευνηθεί χωρίς, όμως, για την ώρα να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τυχόν ευρήματα.

Παράλληλα στη συνέντευξη τύπου ανακοινώθηκε ότι από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις πολίτες – δύο άνδρες και μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα με αυστριακά μέσα ενημέρωσης εργαζόταν ως σερβιτόρα. Τα τρία θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία

Υπενθυμίζεται ότι νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε και ο ένας από τους δράστες ενώ τουλάχιστον 17 είναι οι τραυματίες, επτά εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσά τους και ένας 28χρονος αστυνομικός.

Europe ignored radical islamic terrorism in India

They kept teaching us fake secularism , funding campaigns for fake human rights of terrorists

Now the same terror is knocking at their door

Hope they will now take it seriously #Vienna

note : graphic video pic.twitter.com/jP2k0oRWku

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) November 3, 2020