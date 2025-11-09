Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και… Μέρκελ – Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για νέο κόμμα

“Εγώ 2,5 χρόνια που κυβέρνησα δεν εφάρμοσα πρόγραμμα δικό μου, δεν είχα αυτοδυναμία” ανέφερε ο κύριος Σαμαράς, συμπληρώνοντας πως δεν ήταν η δική μου επιλογή, αυτό αποφάσισε ο λαός”, συνέχισε. “Παρέλαβα την Ελλάδα, υπό πτώχευση, σε μνημόνιο”και “έκανα την απαραίτητη αναθεώρηση για να βγει η χώρα μια ώρα αρχύτερα”. “Υποθήκευσαν τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, αυτό ειναι το έργο Τσίπρα, να το δώσει όλα, όσα εγώ δεν είχα δεχθεί” συνέχισε ο πρώην Πρωθυπουργός. “Ήταν τότε που έγινε η μεγάλη σύγκρουση με την Μέρκελ και τον Σόιμπλε, όπως αποκάλυψε. Και αυτό ενόχλησε πολύ τη Γερμανία” ισχυρίστηκε για τη μελέτη από το ΓΛΚ για το Κατοχικό δάνειο, ενώ “η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου και όσοι τη στήριξαν, δημιούργησαν αυτό το τελικό πρόβλημα για τη χώρα”, όπως είπε.

“Αν τότε η Μέρκελ μας στήριζε και δεν έβαζε τρικλοποδιές, η χώρα θα είχε αποφύγει όλη αυτήν την περιπέτεια” απάντησε για την πιστοληπτική γραμμή, αποκαλύπτοντας ότι το 2012 μου πτότεινε η Μέρκελ στο γραφείο της στην Καγκελαρία να βγούμε από το ευρώ μέχρι να φτιάξει η οικονομία μας”. “Κουβέντα δεν δέχομαι για αυτό της λέω, εμείς θα το περάσουμε και θα το πετύχουμε” απάντησε στην Καγκελάριο ο πρώην Πρωθυπουργός. “Το 2015 όμως ανατράπηκε η κυβέρνησή μας. Ο Τσίπρας και οι 3 τους ενωμένοι σαν μία γροθιά μας έριξαν και ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα δικαιώσει ποτέ αυτήν την πράκη” και έτσι ήρθε “το αχρείαστο μνημόνιο Τσίπρα – Καμμένου” που μας έριξε ακόμη στα σκοτάδια, όπως τόνισε.

“Το μνημόνιό τους ήταν λάθος, το παραδέχτηκαν και αυτοί. Άρα, γιατί με κατηγορούν;” διερωτήθηκε, “επειδή δεν ψήφισα το λάθος;”. “Λοιδορούν το Ζάππειο που αποκάλυψε το πρόγραμμα και όχι αυτούς που στήριξαν αυτό το πρόγραμμα”. “Θα μπορούσα να είχα προκαλέσει άμεσα εκλογές το 2011 με θηριώδη ποσοστά” και “να κάνω και εγώ την κωλοτούμπα, όπως ο κ. Τσίπρας. Δεν το έκανα”, εξήγησε. “Εκείνες τις δραματικές ώρες πρόταξα το εθνικό και από το κομματικό και από το προσωπικό μου συμφέρον”, σημείωσε. Μάλιστα, η κυβέρνηση Σαμαρά κατάφερε να βγάλει τη χώρα “ενάμιση χώρα νωρίτερα”, όπως είπε.

Για την περίοδο της διακυβέρνησής του, “πάρτε μέτρα, εμείς θα βάλουμε πλάτη” υπενθύμισε ο πρώην Πρωθυπουργός για την “αντιμνημονιακή” ρητορική του, περιγράφοντας πως το Ζάππειο ήταν “μια λεπτομερέστατη ανάλυση του μνημονίου και των λαθών του”.

Ερωτηθείς για την ακρίβεια, “πολλά φαινόμενα είναι απολύτως παράλογα” σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι “πολύ περισσότερο με ενοχλεί που δύο νέα παιδιά που θέλουν να βγουν μαζί στην ζωή”, σήμερα δεν μπορούν. “Είναι πολύ περισσότεροι στο όριο από ό,τι νομίζουμε” συνέχισε ο κ. Σαμαράς, κάνοντας λόγο για μια “αόρατη φτώχεια”. Ακόμη, “κοντεύουμε να μετατρέψουμε τα νησιά μας σε Disneyland” παρατήρησε ο ίδιος, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το ιδιωτικό χρέος.

Για το χάσμα πολιτών και πολιτικών, ευθύνη ζητά ο κόσμος, δεν χρειαζόμαστε σωτήρες, σκοπό χρειαζόμαστε και πειθαρχία στον σκοπό μας” σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, προσθέτοντας πως έχει ξεκινήσει “η Μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης”.

“Οι δείκτες στην οικονομία” δεν είναι καθόλου καλοί, όπως είπε και αναφερόμενος στις έρευνες υδραγονανθράκων, “όταν βγήκε ο μπαμπούλας ο Τραμπ και είπε “drill baby drill” έκαναν μια κωλοτούμπα και θυμήθηκαν τις εξορύξεις”. “Πρέπει να συνέλθει η ίδια η Ευρώπη” παρατήρησε ο κ. Σαμαράς, λέγοντας πως “έρχεται μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος. Όποιος δεν παράγει τα δικά του τρόφιμα και τη δική του ενέργεια θα αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες. Ταυτόχρονα, “απαιτείται γενναία οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Παιδεία και Υγεία δεν παρέχονται από νοσηλευτές και δασκάλους που ζουν στα όρια”, πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για την πορεία της οικονομίας, “όλα ξεκινάνε από το κόστος και βασική αιτία του κόστους είναι η ενέργεια”, όπως είπε, λέγοντας πως “δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι ο ΦΠΑ στα βασικά μας αγαθά, είναι δυσβάσταχτος, δεν βγαίνει;”. Ο ίδιος τάχθηκε σαφώς υπέρ μιας “παραγωγικής οικονομίας μειωμένου κόστους”, κάνοντας λόγο για ένα ταμείο με συμμετοχή του κράτους. Στο ίδιο πλαίσιο, ενέταξε τον αγροτικό τομέα, αλλά και μια ισχυρή βιομηχανία, λέγοντας πως “χάθηκε η άλλοτε κραταιά βιομηχανία μας”.

Ερωτηθείς για τα Τέμπη, ο πρώην Πρωθυπουργός εκτίμησε πως “είναι τεράστιο λάθος η προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντι στους γονείς”. Δεν απέκρυψε πως “η απώλεια της Λένας είναι μια κατάσταση βιωματική που με φέρνει ακόμη πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς” και συνέχισε λέγοντας πως “ο ελληνικός πολιτισμός έχει γεννήσει μια πανανθρώπινη αξία, σεβασμό και τιμή στους νεκρούς”. Για την περίπτωση Ρούτσι, “η απαγόρευση της εκταφής ήταν μια απόφαση ακύρωσης της πατρότητας, απόφαση αφύσικη για τα δικά μας ήθη και έθιμα. Δεν έπρεπε να παίξουν για αυτό το θέμα” δήλωσε, εκτιμώντας ότι “τα Τέμπη και ο χειρισμός τους τον πλήγωσαν τον Έλληνα. Τα Τέμπη χάραξαν και το συλλογικό μας υποσυνείδητο και το υποσυνείδητο της κάθε γενιάς”, συνέχισε.

“Ευχαριστώ και εγώ και η Γεωργία και ο Κώστας τον ελληνικό λαό για αυτό το κύμα συμπαράστασης που βιώνουμε ως οικογένεια” και “αυτό το λέω με ευγνωμοσύνη” δήλωσε ο κ. Σαμαράς, σχολιάζοντας πως «εγώ ευχαρίστησα τον Θεό έστω και για τα 34 χρόνια που είχαμε τη Λένα μας μαζί μας».

Με ευχαριστίες προς τον ελληνικό λαό για την συμπαράσταση στην απώλεια της κόρης του, Λένας, αλλά και ουκ ολίγες αιχμές προς την κυβέρνηση και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης εμφανίστηκε στην συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. Τοποθετήθηκε για την τρέχουσα επικαιρότητα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οικονομία και τα Τέμπη, ενώ αποκάλυψε τις πιέσεις που δέχτηκε για την έξοδο της χώρας από το ευρώ, από την πρώην Γερμανίδα Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ. Χωρίς να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του, δήλωσε «παρών» στην πολιτική σκηνή, και πρόσθεσε ότι σταθμίζει όλα τα δεδομένα και όταν αποφασίσει θα απευθυνθεί στον ελληνικό λαό.

Μιλώντας σε προσωπικό τόνο, “εργαζόμουν 24 ώρες το 24ωρο, την ώρα των διαπραγμαυεύσεων εγώ ήμουν εγχειρισμένος από το μάτι, αγνόησα τους γιατρούς” αποκάλυψε ο κ. Σαμαράς, συμπληρώνοντας ότι “έχασα την περιφερειακή μου όραση από το ένα μάτι δεν το λέω για να κάνω το γενναίο”. “Εγώ δεν παρέλαβα κανένα θρόνο, σταυρό παρέλαβα” εξήγησε, λέγοντας ότι “πάλεψα με όλες μου τις δυνάμεις να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης”. “Παρέλαβα το 2012 μια χώρα χειρότερη στον κόσμο και την παρέδωσα με ανάπτυξη 0,7%”. “Η Ελλάδα είχε βγει από το τούνελ ήδη και κάποιοι την έσμπρωξαν και πάλι μέσα”, επισήμανε ο κ. Σαμαράς.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, “ήρθε η Ευρωπαία εισαγγελέας και μίλησε” και ειδα έκπληκτους την κυβέρνηση να πανηγυρίζει, γιατί διαφθορά υπάρχει και σε άλλες χώρες. “Τα χρήματα από την Ευρώπη έπρεπε να πηγαίνουν σε νόμιμους δικαιούχους και κανέναν παράνομο”, συνέχισε ο κ. Σαμαράς.

Τον ίδιο Πρόεδρο Τραμπ “δεν τον έχω συναντήσει, έχω όμως σχέσεις με πρόσωπα του επιτελείου του” αποκάλυψε ο Αντώνης Σαμαράς, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια ιδιαίτερη προσωπικότητα . “Σε επίπεδο ιδεών ειναι αλήθεια ότι έχουμε μια συννατίληψη δε μια σειρά ζητημάτων, πάρτε για παράδειγμα τη woke ατζέντα”.

“Πως να μη βαθαίνει η κριτική όταν “φοβηθήκαμε να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο;” διερωτήθηκε ο κ. Σαμαράς, λέγοντας πως μας εμπαίζει ακόμη και η Λιβύη. “Η Τουρκία τα βρήκε με την Αγγλία, την Ισπανία, αλλά και με τη Γερμανία του Μερτς, όπως σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός. “Πάντως ειναι οξύμωρο οι χώρες αυτές της Ευρώπης που κόπτονται για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία στην Ουκρανία να πουλάνε όπλα στον εισβολέα της Κύπρου” τόνισε, εξακοντίζοντας μετωπικά βέλη κατά του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη. “Απαγορεύεται στην πολιτική” ανέφερε για τη δήλωση του Υπουργού που προκάλεσε τη διαγραφή του από την ΝΔ, ενώ “πρόσφατα μας δήλωσε ΄΄ότι ειναι και φιλέλληνας, αυτό λοιπόν με ξεπερνά” σχολίασε. “Αυτό δεν είναι μια δεύτερη υπόκλιση και μάλιστα σε έναν ψευδοπρωθυπουργό;” διερωτήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφέροντας πως η “γιατί πολιτική είναι και διαχείριση συμβόλων και στην Ελλάδα τα σύμβολα μετράνε”, όπως είπε ο κ. Σαμαράς. “Έδωσα ως Πρωθυπουργός προσωπικά μεγάλο αγώνα και πέτυχα την Τριμερή Ελλάδα – Κύπρος – Αίγυπτος” και “δεν μπορεί να μου είναι κατανοητή αυτή η σημερινή αφασία χωρίς να πω τίποτα άλλο” συνέχισε ο ίδιος, παρατηρώντας πως “την ξεπλένουμε διεθνώς με το σύμφωνο περί φιλίας” τόνισε για την Τουρκία, κάνοντας λόγο για παραλογισμό. Ακόμη, προειδοποίησε για την εξαγορά ακινήτων από τουρκοβουλγαρικές εταιρίες στη Θράκη. “Βάλαν το δολοφόνο πίσω στον τόπο του εγκλήματος” σχολίασε ακόμη για την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα σε κομβικό ρόλο για τα δυτικά Βαλκάνια, κάνοντας λόγο για έμμεση στήριξη του πρώην Πρωθυπουργού από την ΝΔ.

“Αυτή ειναι η νοοτροπία του κατευνασμού”, “ενώ εσύ θα ονειρεύεσαι ήρεμα νερά, θα έχεις συνεχώς φουρτούνες” παρατήρησε ο κ. Σαμαράς, λέγοντας πως “θημήθηκαν οι Τούρκοι τώρα μέχρι και το Πίρι Ρέις. Ποιοι μας έμειναν για σύμμαχοι;” διερωτήθηκε, ενώ “με τον Πρόεδρο Τραμπ ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν μιλά απευθείας” ισχυρίστηκε ο κ. Σαμαράς, ισχυριζόμενος ότι ο κ. Μητσοτάκης “έριξε όλα τα λεφτά του στον Μπάιντεν”, υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός. “Αυτό λέγεται πλήρης απομόνωση, δυστυχώς”, σύμφωνα με τον κ. Σαμαρά. “Ο συμβιβασμός προβιβάζεται και πουλιέται σαν δήθεν τεχνοκρατική ωριμότητα” περιέγραψε, λέγοντας πως το Αιγαίο και η Κύπρος ειναι εδώ και αιώνες τα σύνορα των πολιτισμών. “Εάν τα ελέγξει όλα αυτά το νέο Οθωμανικό κράτος, εκπληρώνει τότε τους αναθεωρητικούς του σκοπούς, όπως είπε. “Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς”, σχολίασε.

Για τη διαγραφή του, βρήκε αφορμή για να μετατρέψει την ΝΔ από κόμμα αρχών, σε κόμμα ιδιοκτήτη, όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, παρατηρώντας πως “εγώ γεννήθηκα στην ΝΔ”. “Σε ζητήματα αξιών, δεν συμβιβάστηκα ποτέ”, συνέχισε, λέγοντας ότι όταν “έμεινα εκτός Βουλής, δεν πήγα σε άλλο κόμμα. Εγώ έμεινα σπίτι μου για πολλά χρόνια, την παράταξη δεν την εγκατέλειψα ποτέ”.

Στις εκλογές του 2000, αμέσως έκλεισα την Πολιτική Άνοιξη και τα “έκανα ανιδιοτελώς” περιέγραψε, σημειώνοντας πως “είναι τιμή μου που είμαι ο πρώτος εκλεγμένος από τη βάση Πρόεδρος της ΝΔ”. Όταν μας έριξαν από την κυβέρνηση το 2015, εγώ παρέδωσα συντεταγμένα την ΝΔ, έχοντας χάσει μόνο 1% από τις προηγούμενες εκλογές. “Άφησα πίσω μια περήφανη παράταξη” συνέχισε και ύστερα “στήριξα τον εκλεγμένο, τον καινούριο, τον Μητσοτάκη”.

“Έλεγα, λέω και θα λέω τη γνώμη μου με αποκλειστικό μου κίνητρο να βοηθήσω τη χώρα μου και την παράταξη” υπογράμμισε ο κ. Σαμαράς, εξηγώντας πως “εντόπιζα λάθη, προειδοποιούσα, όπως για παράδειγμα το γάμο των ομοφύλων”. “Δυστυχώς το σημερινό αυτό ιδεολογικό μόρφωμα δεν είναι πια ΝΔ, έχει μεταλλαχθεί” σημείωσε ο κ. Σαμαράς για το κυβερνών κόμμα, ενώ “διοικούν σαν να διοικούν εταιρία, βλέπουν τα νούμερα”, όπως είπε. “Και αυτή η νοοτροπία, τους έχει κάνει αλαζόνες” σχολίασε ακόμη “φωτογραφίζοντας” τον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για δείγματα “αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας”.

Αισθάνομαι μεγάλη στεναχώρια για το σημερινό κόμμα που μόνο κατ’ όνομα είναι ΝΔ”, όπως δήλωσε ο κ. Σαμαράς, ενώ απαντώντας για τυχόν “γινάτι”, “ποιός τον έκανε Υπουργό; ο Σαμαράς, Ποιος τον έκανε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο”, αλλά και τον στήριξε “για Πρόεδρο της ΝΔ; Ο Σαμαράς” απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός, λέγοντας πως “από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκα δημόσια σε λάθος πολιτικές επιλογές”. “Έκανα παραινέσεις, προτάσεις, κανείς δεν άκουγε” υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός, ισχυριζόμενος πως “για την παράταξη αγωνίστηκα”. Στο πλαίσιο αυτό, για την σημερινή ΝΔ, “την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικό με μπλε χρώμα” κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ο κ. Σαμαράς, απαντώντας για τυχόν επιστροφή του πως “με διέγραψε ο κ. Μητσοτάκης”. “Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφτηκε ένας πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος” συνέχισε ο πρώην Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως “εγώ δεν είδα καμια παραδοχή λάθους”. “Περιμένει ο κ. Μητσοτάκης να ζητήσω συγγνώμη για τις απόψεις μου;” διερωτήθηκε ο κ. Σαμαράς, για να προσθέσει πως “αυτά δεν λέγονται γέφυρες στην πολιτική, λέγονται υποκρισία”. “Εδώ κατηγόρησε την εξωτερική πολιτική του Κώστα Καραμανλή που προσέφερε στην πατρίδα” τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως “αφήστε εμένα, αλλά να επιτίθεται και στον Κώστα Καραμανλή; Παιδιά είμαστε;”, όπως είπε.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, “η Ντόρα είναι διαρκώς συντετριμμένη από τότε που έχασε την εσωκομματική μάχη το 2009” δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως “εγώ βλέπω ότι η κυρία Μπακογιάννη κάνει παρέα με τον κ. Τσίπρα”, ενώ “τώρα μάλιστα” σχολίασε για τις δηλώσεις του Πάνου Καμμένου ότι θα επανέλθει εκείνος στην πολιτική, σε περίπτωση νέας καθόδου του Αντώνη Σαμαρά.

Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού με την ενσωμάτωση νέων μεταναστών, στη δικιά μου κυβέρνηση χορηγήθηκαν 2.500 θετικές αιτήσεις για άσυλο, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 40.500, ενώ στην σημερινή κυβέρνηση 155.000 ισχυρίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, διερωτώμενος πως θα είναι η χώρα σε 50 χρόνια από σήμερα. “Η δυτική οικογένεια είναι υπό διωγμό” υποστήριξε ο κ. Σαμαράς, συμπληρώνοντας πως “πρέπει να χτυπήσει σε κάθε σπίτι το 112”.

Είναι παρέα επαγγελματιών με αντικείμενο την επιβίωσή τους” περιέγραψε για την εικόνα της πολιτικής σήμερα, εξηγώντας γιατί “σαρώνονται τα συστημικά κόμματα” σε όλη τη Δύση. Στο εξωτερικό “οι μεγάλες ανανεώσεις έγιναν από πολιτικούς έμπειρους, όχι νεαρούς” όπως είπε, ενώ ο κ. Τσίπρας ηλικιακά ήταν πολύ νέος, ιδεολογικά έμοιαζε με μαυσωλείο, συγγνώμη, απάντησε ο κ. Σαμαράς. “Προσωπικά δεν έχω την παραμικρή εξάρτηση από κανένα μεγάλο συμφέρον” σχολίασε, δηλώνοντας ακόμη ότι πρέπει να υπάρξει “κρατικός παρεμβατισμός”. “Τότε και μόνο τότε θα είναι κοντά το κράτος στον πολίτη”, όπως δήλωσε.

Για τις υπογραφές των 91 στελεχών, ο κ. Σαμαράς χαιρέτισε την κατάθεση απόψεων, λέγοντας πως είναι μια “αισιόδοξη νότα”, συμπληρώνοντας ακόμη πως “ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διαιρεί” αναφορικά με την διαφορετική κομματική προέλευση των υπογραφόντων, αν και στο ερώτημα για πιθανό νέο κόμμα, “όλο αυτόν τον καιρό διαβάζω και ακούω διάφορα σενάρια για μενα χωρίς εγώ να έχω μιλήσει”. “Κάποιοι πληρώνουν τις εταιρίες δημοσκοπήσεων για να μετρήσουν ένα κόμμα υπό την ηγεσία μου που όμως δεν υπάρχει” σχολίαζε ο κ.Σαμαράς. “Η πατρίδα μας έχει ανάγκη για μια νέα αρχή” τόνισε ο ίδιος, προκαλώντας και την κοινωνία στην κατεύθυνση αυτή. “Για μενα γνωρίζω τι λέγεται” γνωστοποίησε ο κύριος Σαμαράς, αλλά “είμαι ένας πολιτικός που έχω κατακτήσει όλα τα αξιώματα στη διαδρομή μου”. “Δεν είναι το κίνητρό μου οι προσωπικές φιλοδοξίες” και “ασφαλώς έχω μέσα μου τον μεγάλο πόνο για το παιδί μου, είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή”. “Σταθμίζω την κατάσταση” και “θα κρίνω με ψυχραιμία” αποκάλυψε ο ίδιος.