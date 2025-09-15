Επίθεση Milliyet σε Σπανούλη: «Δεν άντεξε την ήττα, σοκαριστικές οι δηλώσεις του για τον Σενγκούν»

Στο στόχαστρο των Τούρκων βρέθηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τις δηλώσεις του για τον Αλπερέν Σενγκούν.

Μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Eurobasket και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι καλός πασέρ.

Η τοποθέτηση του Βασίλη Σπανούλη για τον Σενγκούν (σ.σ. ότι είναι πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη) προκάλεσε την αντίδραση της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, η οποία κατηγορεί τον Έλληνα προπονητή για σοκαριστικά σχόλια, υποστηρίζοντας ότι δεν μπόρεσε να χωνέψει τη βαριά ήττα της Ελλάδας από την Τουρκία στον ημιτελικό.

«Ο προπονητής της Ελλάδας, Σπανούλης, δεν άντεξε την ήττα από την Τουρκία! Σοκαριστικά λόγια για την Αλπερέν Σενγκούν: Είναι ένα μικρό αγόρι», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα.

