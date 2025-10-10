Επίθεση με πιρούνι: Φυγάδευσαν στο εξωτερικό την κόρη του 43χρονου για να γλιτώσει από την οργή του

Η βία δεν ήταν κάτι καινούργιο για τον 43χρονο που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του, καθώς, σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις, φυγάδευσαν στο εξωτερικό την κόρη του για να γλιτώσει από την οργή του.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον 43χρονο άνδρα που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα και θέτοντας σε κίνδυνο την όρασή της. Ο δράστης, που θεωρείται γνώριμος των Αρχών, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν και είχε περάσει αρκετές φορές την πόρτα των φυλακών.

Κάτοικοι της γειτονιάς του κάνουν λόγο για έναν εξαιρετικά επικίνδυνο άνθρωπο, ο οποίος προκαλούσε συνεχώς επεισόδια, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, έπινε καθημερινά.

Η σύντροφός του, που βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης, αποκάλυψε στους γιατρούς πως ο 43χρονος πίστευε ότι το παιδί που περιμένει δεν ήταν δικό του. Προσπαθούσε να το «αποδείξει» και μέσα σε παραλήρημα τη χτύπησε με πιρούνι πάνω από 100 φορές -στο πρόσωπο, στα χέρια και στην κοιλιά- με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να χάσει την όρασή της.

Στη Γεωργία φυγαδεύτηκε η κόρη του 43χρονου

Η βία, όμως, δεν ήταν κάτι καινούργιο. Ο 43χρονος είχε κακοποιήσει και την κόρη του, την οποία είχε κουρέψει γουλί όταν ήταν 12 ετών για να την αναγκάσει να μην βγαίνει από το σπίτι. Το παιδί, με τη βοήθεια του «Χαμόγελου του Παιδιού», φυγαδεύτηκε στη Γεωργία, προκειμένου να σωθεί από τα χέρια του.

Μια γυναίκα που τη βοήθησε να φύγει από την Ελλάδα μίλησε στο MEGA και περιέγραψε τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε το κορίτσι:

«Την είχε χτυπήσει ο πατέρας της, την είχε κουρέψει με τη μηχανή και έμεινε μαζί μου, με την άδεια της μητέρας της. Φορούσε μαντήλι στο κεφάλι για να μη φαίνεται ότι ήταν ξυρισμένη. Μου είχε πει ότι την είχε χτυπήσει ο μπαμπάς της γιατί είχε φύγει από το σπίτι μικρή. Την πήγα εγώ στο σπίτι και την χτύπησε και μπροστά μου πάρα πολύ άσχημα. Κάποια στιγμή, ο πατέρας της με παρακάλεσε να τη γυρίσω σπίτι και μου υποσχέθηκε ότι δεν θα τη χτυπήσει. Όταν την πήγα πίσω, άρχισε να τη δέρνει μπροστά μου με μπουνιές και με ζώνες. Μπήκα στη μέση, τον σταμάτησα, και βοήθησα το παιδί να φύγει από το παράθυρο για να σωθεί», είπε.

Το χρονικό της επίθεσης με το πιρούνι

Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, όταν μια γυναίκα, έγκυος στον τρίτο μήνα, μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο Αττικό Νοσοκομείο. Έφερε δεκάδες τραύματα από πιρούνι στο μάτι, στα χέρια και στην κοιλιά.

Οι γιατροί ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και, όταν ρωτήθηκε τι συνέβη, η γυναίκα αποκάλυψε πως ο άνθρωπος που την είχε στείλει στο νοσοκομείο δεν ήταν άλλος από τον σύντροφό της.

Πηγή: newsbeast.gr