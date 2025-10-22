Επίθεση με γκαζάκια στα Jumbo στο Μαρούσι - Δεύτερο «χτύπημα» σε κατάστημα μέσα σε λίγες ημέρες

Συναγερμός σήμανε λίγο τα μεσάνυχτα στην πυροσβεστική μετά από φωτιά σε κατάστημα των Jumbo στο Μαρούσι. Είναι το δεύτερο "χτύπημα" σε κατάστημα μέσα λίγες ημέρες

Όταν οι πρώτες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πυκνό καπνό να έχει «απλωθεί» στο κατάστημα Jumbo, που βρίσκεται επί της Ανδρέα Παπανδρέου στο Μαρούσι, και άρχισαν να επιχειρούν.

Άγνωστοι είχαν τοποθετήσει γκαζάκια στην είσοδο του Jumbo με αποτέλεσμα να εκραγούν, από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην πρόσοψη του καταστήματος.

Κατά την έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό φυτίλι και γκαζάκι. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες ημέρες στη συγκεκριμένη σειρά καταστημάτων. Την περασμένη εβδομάδα είχαν τοποθετήσει γκαζάκια στο Jumbo στον Κολωνό.

Στο σημείο έσπευσαν πάνω από είκοσι πυροσβέστες με δέκα οχήματα της Πυροσβεστικής. Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε μια εστία φωτιάς κοντά στην είσοδο του καταστήματος που αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Να σημειωθεί ότι για περίπου μισή ώρα, η κίνηση των οχημάτων στην Ανδρέα Παπανδρέου γινόταν στη μία λωρίδα.

