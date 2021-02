Επίθεση Ερντογάν στον Μητσοτάκη: Τινάζει τις συζητήσεις στον αέρα – Λύση στο Κυπριακό μόνο στη βάση των δύο κρατών

Προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος AKP.

Αφορμή, οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού από την Λευκωσία για το Κυπριακό, όπου επανέλαβε πως γνώμονας για την επίλυσή του είναι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Είπα ότι «μπορώ να συναντήσω τον Μητσοτάκη». Με προκαλεί. Πώς μπορούμε να κάτσουμε μαζί τώρα; Πρώτα απ’ όλα να γνωρίζετε την θέση σας. Γκρεμίσατε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με αυτό τον τρόπο, δεν καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί σας», ανέφερε ο Ερντογάν, όπως μεταδίδουν Τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Κι ο Ερντογάν προσέθεσε: «Τώρα δεν υπάρχει άλλη διέξοδος στην Κύπρο, εκτός από την λύση των δύο κρατών. Είτε το αποδέχεστε είτε όχι. Δεν υπάρχει Ομοσπονδία, το ξεπεράσαμε».

Turkey’s President Erdogan [Cyprus issue]:

▪️”Now, there is no way out in Cyprus other than the two-state solution. Whether you accept it or not. There is no federation, go ahead.” pic.twitter.com/T9ejeylnZr

— EHA News (@eha_news) February 10, 2021