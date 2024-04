Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την επόμενη κίνηση του Τελ Αβίβ

Η ειλημμένη απόφαση για άμεση, σκληρή απάντηση από το Ισραήλ μπορεί να άλλαξε μετά τη χθεσινή επικοινωνία Νετανιάχου-Μπάιντεν

Οι σειρήνες στο Ισραήλ έχουν σταματήσει να ηχούν. Καθώς το 99% των επιθετικών drones και πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν –το οποίο τήρησε την υπόσχεσή του να εκδικηθεί για το θανατηφόρο χτύπημα στο προξενείο του στη Δαμασκό- καταρρίφθηκε, όλα τα μάτια τώρα είναι στραμμένα στο Τελ Αβίβ: Θα απαντήσει, πώς και πότε;

Στη χθεσινή επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αυτό ήταν το «κυρίως πιάτο». Καλά πληροφορημένες πηγές από το Ισραήλ αναφέρουν ότι Πλ

Οι Αμερικανοί, οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επιχείρηση αντιποίνων από το Ισραήλ, επιχειρούν να μην υπάρξει συνέχεια για να μην ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου στην περιοχή. Άλλωστε, έχουν ισχυρά επιχειρήματα. Απέδειξαν εμπράκτως ότι η «σιδηρά συμμαχία» τους με το Ισραήλ είναι ατράνταχτη, όπως και των υπόλοιπων συμμάχων που βοήθησαν την αεράμυνα της χώρας κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που υπήρχε αντίθεση στην ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα.

President Joe Biden warned Prime Minister Benjamin Netanyahu that the US will not take part in a counter-offensive against Iran, an option that Netanyahu's war cabinet favored after a mass drone and missile attack on Israeli territory https://t.co/ikHKa4p74k pic.twitter.com/2CxfjkapU5 — Reuters (@Reuters) April 15, 2024

Επιπλέον, η αναχαίτιση της επίθεσης και οι μικρές ζημιές που προκλήθηκαν, υποβάθμισαν το Ιράν ως απειλή για το Ισραήλ. Αυτό, οι ΗΠΑ φροντίζουν να το επικοινωνούν, λέγοντας ότι το Ιράν δεν είναι η στρατιωτική δύναμη που ισχυρίζεται ή δείχνει ότι είναι.

Από την άλλη η επιχείρηση «Αληθινή Υπόσχεση» των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, όπως παραδέχονται αναλυτές, ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να μην προκαλέσει (έστω, μεγάλες) απώλειες σε ζωές, αλλά σε στρατιωτικές κυρίως υποδομές. Καθώς και ότι είχε στόχο να δώσει στους Ισραηλινούς χρόνο για να τη διαχειριστούν. Και εδώ είναι το κλειδί: Οι Ισραηλινοί λένε ότι κύριος στόχος της επίθεσης ήταν η σημαντικότερη, ίσως, βάση της ισραηλινής αεροπορίας, στο Νεβατίμ στα βόρεια της χώρας. Εκεί, είναι η βάση των F-35 της χώρας, των σημαντικότερων και πιο προηγμένων τεχνολογικά αεροσκαφών.

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2 — Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024

Αυτό, ίσως δίνει στους Ισραηλινούς τον στόχο της δικής τους απάντησης. Θα μπορούσαν να είναι οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται τα drones των Ιρανών. Θα μπορούσαν, εναλλακτικά, να είναι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Στο Ισραήλ τώρα αρχίζει να επικοινωνείται έντονα μια άλλη ιδέα: Να χρησιμοποιηθεί όλο το διπλωματικό οπλοστάσιο του Ισραήλ ώστε να χαρακτηριστούν από τον ΟΗΕ οι Φρουροί της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση. Σε μια τέτοια περίπτωση, αναφέρουν, η «απάντηση» που έχει υποσχεθεί το Ισραήλ –και θεωρείται δεδομένη- θα μπορούσε να γίνει με τη στήριξη και τη συμμετοχή ενός πολυεθνικού στρατιωτικού σχηματισμού.

The UN Security Council has called an emergency meeting after Iran launched unprecedented attacks against Israel. Iran says it was retaliation for a deadly strike on its consulate in Syria. pic.twitter.com/SgvI63LE9o — DW News (@dwnews) April 14, 2024

Σε αυτό, οι σύμμαχοι του Ιράν δείχνουν πρώιμα ότι είναι διατεθειμένοι να αντιτεθούν σθεναρά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στη χθεσινή συζήτηση στον ΟΗΕ, ο πρέσβης της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη Dai Bing δήλωσε ότι η προηγούμενη επίθεση στο προξενείο του Ιράν στη Συρία (με επτά νεκρούς που το Ιράν αποδίδει στο Ισραήλ) ήταν «εξαιρετικά μοχθηρής φύσης». Η Κίνα εξέφρασε επίσης «βαθιά ανησυχία» για την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και ζήτησε «μέγιστη ηρεμία και αυτοσυγκράτηση» από όλα τα μέρη. Η ανακοίνωση της Κίνας απαίτησε επίσης την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και δήλωσε ότι η «ανθρωπιστική καταστροφή» εκεί είναι «απαράδεκτη».

Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο, θέλει τον Νετανιάχου για μια ακόμα φορά να αγνοεί τις συμβουλές του Αμερικανού προέδρου και να προχωρά στην –υποσχεθείσα- απάντηση προς το Ιράν. Αλλά και γι’ αυτό, το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ

