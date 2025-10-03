Επιστροφή Καρβέλη στη ΔΥΠΑ – αυτή τη φορά ως «αττικάρχης»

Ο πρώην διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης, επιστρέφει στα γνώριμα λημέρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά έναν ρόλο με ιδιαίτερο βάρος: περιφερειακός διοικητής Αττικής. Με άλλα λόγια, «αττικάρχης».

Η τοποθέτησή του θεωρείται από πολλούς αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη θητεία του στη Δυτική Ελλάδα, δεν ξαφνιάστηκαν από την επιλογή.

Ο Γιάννης Καρβέλης διαθέτει εμπειρία στη διοίκηση και γνώση του πεδίου, στοιχεία που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα αποδειχθούν πολύτιμα για τη διαχείριση των αυξημένων αναγκών της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας.

Με το νέο του ρόλο στη ΔΥΠΑ Αττικής, καλείται να διαχειριστεί κρίσιμες προκλήσεις που αφορούν την απασχόληση, την κατάρτιση και τη διασύνδεση της αγοράς εργασίας με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.