Eπιστροφή ενοικίου: Προ των πυλών η πληρωμή σε 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά

Προ των πυλών για την επιστροφή ενοικίου με την πληρωμή σε 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιες οι πιθανές ημερομηνίες των πληρωμών

Τον έλεγχο των κρίσιμων κωδικών των φορολογικών δηλώσεων των δικαιούχων της επιστροφή ενοικίου, ολοκληρώνει αυτές τις ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για να ανοίξει ο δρόμος για την καταβολή της ενίσχυσης σε περίπου 1.180.000 νοικοκυριά εντός του Νοεμβρίου, πάνω – κάτω εν τω μέσω του μηνός.

Οι πληρωμές της επιστροφής ενοικίου θα γίνουν χωρίς αιτήσεις στην ΑΑΔΕ ή επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις των ενοικιαστών, σύμφωνα με το ertnews.

Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα στοιχεία των εκμισθωτών και των ενοικιαστών, τις δηλώσεις μισθώσεων και τα ποσά που έχουν κατατεθεί, καθώς και όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι.

Πιο συγκεκριμένα ο έλεγχος αφορά:

Τη δήλωση μίσθωσης για να επιβεβαιωθεί ότι αυτή είναι ενεργή και δηλωμένη σωστά.

Σύγκριση στοιχείων εισοδημάτων και IBAN με τα δεδομένα στο TAXISnet ώστε να διασφαλιστεί ότι ο δικαιούχος είναι ο σωστός, και:

Διασταυρώσεις ποσών που έχουν κατατεθεί ή οφείλονται, ανάλογα με το ύψος της έκπτωσης ή επιστροφής.

Το μέτρο που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση από την περασμένη άνοιξη, εφαρμόζεται για πρώτη φορά και στοχεύει στην ελάφρυνση των νοικοκυριών που βρίσκονται αντιμέτωπα με το αυξημένο κόστος στέγασης.

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος που καταβάλλουν τα νοικοκυριά, με ανώτατο ποσό έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ σε περίπτωση φοιτητικής κατοικίας το συνολικό πλαφόν μπορεί να φτάσει έως και 1.700 ευρώ.

Το ύψος του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι προκύπτει αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του μισθωτή για το προηγούμενο έτος, όπως έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Συνεπώς, οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιστροφή με βάση τα στοιχεία των ενοικίων που πληρώνουν, και όχι τα ποσά που σε πλείστες περιπτώσεις καταβάλλουν στην πραγματικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ το μέσο μηνιαίο ενοίκιο διαμορφώνεται σε 255 ευρώ!

Τα κριτήρια

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι ενοικιαστές που δηλώνουν τη μίσθωση στην Εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Για άγαμους το όριο είναι 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Για ζευγάρια, το όριο φτάνει τα 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τις 31.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Η πίστωση του ενός ενοικίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, πρόκειται να γίνει έως τις 20 Νοεμβρίου.

Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ θα μείνουν εκτός επιδότησης για τρία χρόνια.

Μέσω τραπεζών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 καθίσταται υποχρεωτική και η καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών.

Όσοι ενοικιαστές δεν πληρώνουν ηλεκτρονικά θα χάσουν την επιδότηση, ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια. Η επικείμενη επιδότηση καταβάλλεται με βάση τις φετινές φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2024.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες που λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά χάνουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα.

newsit.gr