Επιστροφή ενοικίου: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή – Ποιοι μένουν εκτός ενίσχυσης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρώτη καταβολή της πολυαναμενόμενης επιστροφής ενοικίου. Η ενίσχυση θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων την ερχόμενη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και εφεξής θα καταβάλλεται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο.

Ενώ η διαδικασία είναι αυτόματη για όσους πληρούν τα κριτήρια, πολλοί ενοικιαστές θα ανακαλύψουν ότι η ενίσχυση δεν αφορά το σύνολο των ενοικιαστών, καθώς τίθενται αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά όρια.

Ποιοι μένουν εκτός

Η «επιστροφή» ενοικίου θα χορηγηθεί μόνο σε όσους δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα όρια.

Εισοδηματικά Κριτήρια

Μέγιστο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι / Σύμφωνο Συμβίωσης: Μέγιστο οικογενειακό εισόδημα 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Μέγιστο οικογενειακό εισόδημα 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Περιουσιακά Κριτήρια (Κύρια Κατοικία)

Η συνολική αξία της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το όριο προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Για την «επιστροφή» ενοικίου για φοιτητική κατοικία, δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.

Τα ποσά που θα καταβληθούν

Από φέτος τον Νοέμβριο και κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα, το κράτος θα πιστώνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ένα μίσθωμα ετησίως. Το ποσό υπολογίζεται ως το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου για το φορολογικό έτος 2024. Το μέγιστο ποσό επιστροφής ανέρχεται σε 800 ευρώ, επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή.

Η ενίσχυση αυτή έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, και δεν συμψηφίζεται με τυχόν χρέη.

Πηγή: rosa.gr