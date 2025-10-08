Επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία ο Δημήτρης Κυριαζίδης - Στους 156 οι «γαλάζιοι» βουλευτές

Επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία ο Δημήτρης Κυριαζίδης, με την ΚΟ της «γαλάζιας» παράταξης να αριθμεί 156 βουλευτές.

 

Τη σχετική επιστολή απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την αρχική κοινοβουλευτικη δύναμη των 158, εκτός παραμένουν οι Αντώνης Σαμαράς και Μάριος Σαλμάς.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές από 26 γίνονται 25.

Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος είχε τεθεί εκτός της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος για σχόλιο που είχε κάνει κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση τον περασμένο Μάρτιο.

Πηγή: cnn.gr

08 Οκτ 2025

