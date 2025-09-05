Επιστρέφει ο Διαγωνισμός Μουσικής Δημιουργίας της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου

Κάλεσμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό Μουσικής Δημιουργίας της ΓΕΑ που επιστρέφει ανανεωμένος!

Ο Ανδρέας Σκαρτσάρης έδωσε μια πρώτη «γεύση» για το τι πρόκειται να συμβεί!

Τι αναφέρει ανάρτηση του Ανδρέα Σκαρτσάρη:

Ο Διαγωνισμός Μουσικής Δημιουργίας της Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου-ΓΕΑ επιστρέφει ανανεωμένος και με μεγάλες εκπλήξεις, τον Μάρτιο του 2026.

Για τρίτη χρονιά, καλούμε τους δημιουργούς της Αιτωλοακαρνανίας να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα.

Αν μένεις ή κατάγεσαι από τον τόπο μας, αν γράφεις μελωδίες που μιλούν, στίχους που συγκινούν ή ήχους που εμπνέουν, ο διαγωνισμός μουσικής δημιουργίας σε περιμένει.

Περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες μέρες στη σελίδα της ΓΕΑ.

Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική σου μουσική ιστορία.