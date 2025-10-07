Επιστρέφει η «Γιορτή Κάστανου» στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου - Μια φθινοπωρινή εμπειρία για όλους!

Τη φετινή «Γιορτή Κάστανου» διοργανώνουν ο Δήμος Αγρινίου και ο Σύλλογος Άνω Κερασόβου διοργανώνουν, σε μία ξεχωριστή εκδήλωση που αναδεικνύει την παράδοση και τον φυσικό πλούτο της περιοχής.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Δήμος Αγρινίου και ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Άνω Κερασόβου διοργανώνουν τη φετινή «Γιορτή Κάστανου» την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στο Άνω Κεράσοβο, στο γραφικό γήπεδο του χωριού, μέσα στο καταπράσινο δάσος.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι και υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, με ζωντανή μουσική, άφθονα φρεσκοψημένα κάστανα και παραδοσιακό τσίπουρο.

Η «Γιορτή Κάστανου» αποτελεί θεσμό για την περιοχή, αναδεικνύοντας τον πλούτο της τοπικής παραγωγής και τη βαθιά πολιτιστική σύνδεση του τόπου με το κάστανο. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η προβολή της παράδοσης, η ενίσχυση της τοπικής κοινότητας και η προώθηση του φυσικού και γαστρονομικού πλούτου του Άνω Κερασόβου.

Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τη φθινοπωρινή αυτή γιορτή της φύσης, σε ένα περιβάλλον γεμάτο άρωμα, γεύση και μουσική.

Η αφίσα: